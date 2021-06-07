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王家衛花7年打造老上海 胡歌新造型曝光

記者黃保慧／即時報導
胡歌劇中造型。圖／摘自「繁花」預告
胡歌劇中造型。圖／摘自「繁花」預告

由王家衛擔任監製、總導演，秦雯編劇，鮑德熹任視覺總監，胡歌領銜主演的精品劇集「繁花」，今日發布時光如水版海報、預告。胡歌多個造型的首次曝光。

海報上，由胡歌飾演的「上海阿寶」獨坐於屋頂，身後晨昏天光，遠處林立高樓，一尾巨大的金魚從他身後搖曳而去。而在預告中，胡歌身穿黑色高領上衣，披上西裝外套帥氣登場，搭配著旁白，他騎著腳踏車在街上，再來穿著西服背心坐在屋頂上，畫面唯美。

海報由知名設計師黃海親自操刀，黃海透露設計靈感來自於與導演王家衛的交流，如同電影裡描述時代洪流裡的芸芸眾生，在大潮中隨波逐流、乘風破浪，只為追逐心中那美妙的夢想。

預告中橫跨60到90年代之間的上海，影調濃郁，布光講究精緻，真實還原上世紀的滬上風光。從和平飯店到外灘海關大鐘，從東正教堂到街角弄巷，展現華麗上海的同時，不乏時代痕跡；辦公室裡整齊劃一的集體操、行色匆匆的送開水師傅，整體勾勒出一副恢弘又充滿細節的時代圖景。

「繁花」圍繞在胡歌飾演的上海阿寶，講述了九〇年代初，煌煌大時代，人人爭上游，阿寶變成「寶總」，成功過，失敗過，在滬上弄潮兒女中留下的一段傳奇。「繁花」於2014年開始籌備，7年間，精心描摹時代細微，1：1的實景搭建，還原宏大而寫實的場面，全面立體地複刻了年代特徵。為了呈現最完美的上海夢，面向全社會徵集上海老物件，大至轎車，小至煙殼商標，費盡心思。

「繁花」海報。圖／澤東提供
「繁花」海報。圖／澤東提供
胡歌劇中造型。圖／摘自「繁花」預告
胡歌劇中造型。圖／摘自「繁花」預告
胡歌劇中造型。圖／摘自「繁花」預告
胡歌劇中造型。圖／摘自「繁花」預告
「繁花」海報。圖／澤東提供
「繁花」海報。圖／澤東提供

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