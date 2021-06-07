黃曉明離婚沒？ Angelababy官宣「大亮點」給答案

Angelababy上中國新節目「心動的信號4」戴回鑽石婚戒，力破婚變傳聞。取材自微博

中國 藝人黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年，育有1子，近年頻傳婚變，兩人始終沒有正面回應，最近卻動作不斷力破謠言，Angelababy在最新的中國新節目「心動的信號4」海報拍攝，還戴回鑽石婚戒，保住婚姻。

Angelababy接下新節目「心動的信號4」，為了節目拍攝官宣海報，照片中她身穿白色蕾絲洋裝，拿著一朵粉色的玫瑰，有眼尖網友發現大亮點，就是她手上戴的大鑽戒，正是黃曉明為她打造的「皇冠戒指」，讓離婚疑雲不攻自破。

他們會有如此多離婚傳言，主因是，他們剛結婚時高調放閃，更同台合唱、在機場 被拍到恩愛相擁，但隔沒幾年就開始傳出Angelababy摘下婚戒、黃曉明與其他女生同遊，到了2019年婚變傳言更多，爆出一起出席央視的中秋晚會節目，卻是不同台表演，連在飯店也不是住同一間房，更被直擊到兩人一前一後現身機場。

後來全民皆偵探，中國網民找到蛛絲馬跡就在微博 上討論，不過，近期就有中國微博的博主表示，香港知名娛樂記者白露眉透露曾和當事人求證，當時黃曉明誠懇地回應不是真的，黃曉明在2019年開始工作進入低潮時，Angelababy還給予鼓勵和支持，兩人之所以會傳出分居婚變，其實是因為各自忙工作所致。其實，不管外界再多傳聞，感情的事還是只有兩人最清楚。