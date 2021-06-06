離婚戰失利 裘莉仍帶小孩慶祝46歲生日

安琪莉娜裘莉與親生大女兒喜蘿在慶生聚餐的餐廳門口被拍到。取材自Daily Mail

安琪莉娜裘莉 一心防堵布萊德彼特和她取得孩子們的共同監護權，不惜訴請離婚到現在拖了4年多還不拍板定案、一刀兩斷，近日法官終於認定她提出對布萊德的指控不具可信度，仍讓兩人共享孩子的監護權，她被八卦刊物指氣憤至極，且永遠不會原諒曾是愛人的小布 。但就算心情再差，她對外還硬裝堅強，把和小布所生及自己領養的所有小孩都帶出門，一起到好萊塢 的著名亞洲餐廳，慶祝46歲生日。

從狗仔攝影拍到的照片可以看出，裘莉和孩子們都戴著口罩、注意防疫，她眼神看不出是開心還是憤怒，但起碼沒有憂愁、喪氣，顯然在自己出生的紀念日，她還是打起精神，不會在旁人面前示弱。不過她決心和小布將持到底，則未獲大多數的網友認同，還被諷刺「再拖幾年小孩就幾乎都成年了」，屆時監護權根本就沒有意義。

不過她的影迷還是在社群網站上祝她生日快樂，昔日曾經合作的單位與夥伴也都獻上祝福，比較特別的是「古墓奇兵」官網，原來距離她主演「蘿拉卡芙特 古墓奇兵」、成為好萊塢票房天后，已經整整20年了。這20年來，她從單身變為人母，談了轟動全球的戀情，再從幸福甜蜜到為了孩子撕破臉，人生的變化，比她演過電影情節都要曲折、難料。