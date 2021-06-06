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言承旭新片中國上映 慘成炮灰

記者黃保慧／即時報導
言承旭(左)主演電影「有一點動心」上映2天票房不佳。圖／摘自微博
言承旭(左)主演電影「有一點動心」上映2天票房不佳。圖／摘自微博

台灣男神言承旭、邱澤、彭于晏分別有主演電影「有一點動心」、「當男人戀愛時」、「熱帶往事」在中國輪番上映，首先4日搶先上映的「有一點動心」在中國上映2天成績不佳，僅有622萬人民幣（約97萬美元）票房，中國影評也點出問題所在。

言承旭和中國女星任素汐主演的「有一點動心」是發想張信哲同名歌曲，言承旭久違的大銀幕作品讓不少影迷很期待，而電影團隊也在宣傳期間釋出言承旭露上半身畫面炒話題，豈料首日僅收878萬台幣，單日排名第6，第2天也無好轉，2天下來票房只有2600多萬台幣，中媒認為，此片基本已定斷成「炮灰片」，連收回成本的一半都成問題，影評更直批最大的問題是導演和編劇，完全不了解當下中國年輕人的生活，更不了解他們的愛情。

影片來源：YouTube

而邱澤和許瑋甯主演的「當男人戀愛時」在台灣創下4億票房佳績，11日準備在中國上映，這幾天影開放影評人、媒體搶先看，微博上除了點出「台灣口音」消失問題讓影片不夠到位外，仍獲得不少好評；接在隔一天上映的是彭于晏、張艾嘉主演的「熱帶往事」，人在台灣的彭于晏透過社群網站不斷分享，已讓不少影迷期待不已。

邱澤(右)、許瑋甯主演電影「當男人戀愛時」在台灣創4億票房，電影將在11日中國上...
邱澤(右)、許瑋甯主演電影「當男人戀愛時」在台灣創4億票房，電影將在11日中國上映。圖／摘自微博
彭于晏主演電影「熱帶往事」12日在中國上映。圖／摘自微博
彭于晏主演電影「熱帶往事」12日在中國上映。圖／摘自微博
彭于晏主演電影「熱帶往事」12日在中國上映。圖／摘自微博
彭于晏主演電影「熱帶往事」12日在中國上映。圖／摘自微博
言承旭(左)主演電影「有一點動心」上映2天票房不佳。圖／摘自微博
言承旭(左)主演電影「有一點動心」上映2天票房不佳。圖／摘自微博
言承旭(右)主演電影「有一點動心」上映2天票房不佳。圖／摘自微博
言承旭(右)主演電影「有一點動心」上映2天票房不佳。圖／摘自微博

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