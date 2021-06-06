「冰與火之歌」女星嘆就脫那一次 一堆劇組想扒光她

娜塔莉伊曼紐對角色的裸露程度，心中自有一把尺。(取材自YouTube)

女星最傷腦筋是碰到導演 要求「為藝術犧牲」，自己卻覺得不一定有脫的必要。過去向來很爽快、該脫就脫的凱特 溫絲蕾（Kate Winslet），近來坦言年紀漸長、將邁向半百，往後大概不太有再解脫的機會，而和她一樣來自英國 的巧克力美人娜塔莉伊曼紐（Nathalie Emmanuel），曾經在HBO超級夯劇「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）裸露兩點，大嘆此後一堆要脫的角色找上門，向導演們疾呼：「我在那齣戲裡有脫，不代表我每一部片子都願意脫，好嗎？」

「冰與火之歌」清涼場面層出不窮，幾乎大多數的要角都拍了裸戲，娜塔莉伊曼紐扮演龍后的心腹女僕，雖然不是第一線的主角，卻也難逃輕解羅衫、展現身體的命運，她並沒有討價還價，卻因此讓其他片子誤以為她豪放大方，對裸露沒有任何障礙，事實上她並不見得喜歡接演要裸體的角色。

娜塔莉解釋：「大家不了解，我可以在那齣戲脫光，不代表我以後每一齣戲都想脫。在那之後，一大堆要脫的角色都來找我，還強調他們的片子需要裸露，那很好，你覺得該露到這種程度，我不認為有那個必要，我只能做到這樣，不然會不舒服，我只會做到我覺得需要的範圍而已。」

也還好，她碰到的90%狀況，導演願意彼此各讓一步，達到雙方都滿意的平衡，她不需要把角色推掉或是壓抑滿心的不愉快脫衣服，不然她可是會很堅持：「我覺得不需要，你認為一定要，那就是彼此在創意上的歧異，就不用勉強了。」