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在美戴口罩被歧視、吐口水 歌王愛徒心碎返台

記者王郁惠／綜合報導
黃新峰返台探親，意外結識製作人嚴爵，因而獲得發片機會。(圖：鮪魚肚影音提供)
黃新峰返台探親，意外結識製作人嚴爵，因而獲得發片機會。(圖：鮪魚肚影音提供)

22歲新人歌手黃新峰原本在好萊塢工作，因疫情返台探親，意外結識嚴爵，因而開啟歌手之路，並推出首支單曲「太壞」；他透露去年2月原本還在美國唸書，隨疫情大爆發，華人臉孔加上口罩不離身，因而遭到歧視，曾在馬路上被人吐口水、被按喇叭，他感嘆說：「我覺得很奇怪，因為我在美國那麼久，都沒有這樣被歧視過。」

黃新峰大學申請上「設計界的哈佛」、「美國廣告業界最愛用」的美國加州藝術中心設計學院（Art Center of College of Design），主修電影廣告，擁有攝影長才的他，年僅17歲時就曾幫「星光二班」黃美珍、金曲客語歌王羅文裕（Wing）、許書豪等拍MV，本將受聘於好萊塢的黃新峰，因疫情返台探親，而結識了製作人嚴爵，意外開啟歌手之路。

而他的歌唱技巧師承金曲歌王李玖哲，黃新峰透露因看了小賈斯汀（Justin Bieber）的紀錄片「Never Say Never」，「而且小賈斯汀也是個小朋友，就有一個師父-亞瑟小子（Usher）在教他！」跑去對每周來家做禮拜的李玖哲拜師，沒想到李玖哲爽快答應，自此結下「每周一課」之緣，他難忘以前害羞開口唱歌，李玖哲看到路人就拉進來聽他唱歌、逼他壯膽，時隔10年，黃新峰推出首支單曲「太壞」，李玖哲鼓勵：「Keep on fighting~！！ 加油加油！！」更轉發又邀歌，讓黃新峰感動不已。

黃新峰（左）嚮往小賈斯汀師徒情，拜師金曲歌王李玖哲學唱歌。(圖：鮪魚肚影音提供)
黃新峰（左）嚮往小賈斯汀師徒情，拜師金曲歌王李玖哲學唱歌。(圖：鮪魚肚影音提供)

美國 疫情 歧視

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