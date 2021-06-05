中國網友挺汪小菲斷開大S 嗆台「說實話被報復」

汪小菲和大S曾恩愛登上實境秀。圖／摘自微博

汪小菲 和大S 婚變疑雲讓兩人的文化歧見再度浮上檯面，中國網友一面倒支持汪小菲和大S分開，要他硬起來把兒女帶回北京 ，大嘆他因為「說實話被報復」。從眾多充滿對立的文字中不難發現，不同觀念間的鴻溝確實難以跨越，也成為這對夫妻的最大考驗。

汪小菲和大S 2010年閃電結婚，兩人從相識到結婚僅短短49天就互訂終身。他們只見過4次面，憑著一見鍾情的衝動，交往20天就決定登記，宛如偶像劇情節。大S曾說：「我第一眼見到他，就覺得我要跟他生孩子，甚至為他放棄一切。」而汪小菲被大S氣質吸引，也上節目告白「和她在一起，我總能感到踏實溫馨」。

只是走入婚姻後，現實的考驗才正式開始。大S為了生育，改變過去的生活型態，放棄吃素重新調養身體，幾度走過鬼門關才生下女兒汪希玥和兒子汪希箖。她2018本懷上第3胎，但因胚胎發育不全而流產。汪小菲帶著大S參加實境節目「幸福三重奏」轉移脆弱情緒，卻讓夫妻倆的互動成為網友攻擊箭靶，迫使汪小菲多次發文護妻。

相較於當時正新婚的江宏傑和福原愛，大S和汪小菲呈現的是老夫老妻之間的互動。大S告訴福原愛自己從不動手剝蝦，遭到兩岸輿論攻擊，包括在節目中暴怒、暴哭，都是她和汪小菲之間的生活矛盾。但汪小菲能理解大S的情緒，感嘆：「這個節目讓我們迅速的從難過中走了出來，單獨相處去珍惜彼此的獨處時間。做女人不易，做媽媽更不易…做一個北京直男的老婆更不易。」

他護妻不遺餘力，自己卻時常失言，挑動兩岸人民敏感神經，成為「幸福三重奏」第2對鬧婚變的夫妻。汪小菲熱愛討論政治，過去曾暗諷蔡英文是漢奸、批評台獨分子等等，直言「受不了這種道貌岸然的地方」，並疾呼「領土不容分割」，參與轉發「中國，一點都不能少」抗議金馬獎出現台獨言論。

雖然他偶爾自省，但遇到狀況還是沉不住氣。去年汪小菲在台北與計程車司機發生口角，發文抱怨台灣充滿仇恨，自己只不過講北京話就被司機罵髒話。隨後疫情蔓延，他透過「台北好兄弟」買到一萬個醫用口罩，在限購禁令下再度引發軒然大波。