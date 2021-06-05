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汪小菲酒後吐真言 爆出夫妻婚姻真相

記者楊起鳳／即時報導
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書
大S(右)對汪小菲常衝動性的發言已經無法忍受。取材自臉書

汪小菲大S交往前與女星張雨綺的愛情是轟轟烈烈，兩人分手後汪小菲和大S只見了4次面就認定她娶她為妻，汪小菲曾親口告訴本報記者原因，因為大S跟張雨綺是兩個完全不同個性的女人。

去年因為疫情全球都受影響，汪小菲在台北開設的S HOTEL當時也受到疫情影響，生意欠佳，某一晚在他的飯店和記者聊天，喝了酒的他提到和大S的感情，也是坦白地侃侃而談。他坦承見到大S時就發現這女孩跟別人很不一樣，當下就決定要娶他。

汪小菲當時說，他和張雨綺交往時是痛苦並快樂著，兩人甜蜜時很甜蜜，但是張雨綺性格爆烈，稍有不如意或不滿就會大打出手，他常是被打的那一個，讓他很痛苦，甚至受不了，後來他認識了大S，發現怎麼會有女人這麼溫柔，且講話很好聽，他說兩人才認識20天他就決定娶大S為妻，他自己還說：「一轉眼就10年了，真的不容易。」聊天到一半，汪小菲忽然接到大S電話，馬上大聲對著電話喊「老婆」，然後頻頻點頭稱是，看得出來汪小菲雖然愛和朋友喝兩杯，但還是十足愛家好男人。

他也提到在台北與計程車司機發生口角，自己只不過講北京話就被司機罵髒話。他說大S沒有多說甚麼只是要他以後自己開車。疫情蔓延時他透過「台北好兄弟」買到1萬個醫用口罩，當時他也喊冤表示自己早就訂購跟疫情完全無關，但卻讓旁人大作文章，常覺得自己做的事情都被扭曲和放大。

回顧汪小菲是2009年7 月下旬，二人在「華誼之夜」活動上，經王中磊介紹相識張雨綺。回到北京後，男方追女方，張雨綺性格直率、純真、簡單，也讓汪小菲非常中意。後來汪小菲出車禍導致「三處骨折，一處骨裂和錯位」。張雨綺對其細心照料，讓汪小菲覺得「得到一份真愛」。

不過兩人交往久了發現張雨綺是野蠻女友，常不如意就打汪小菲出氣，甚至還傳出張蘭為了讓兩人分手拿出600萬分手費，以至於分手後女方從不出惡言。

而汪小菲和大S交往到結婚都是媒體頭條，但相愛容易相處難，兩岸婚姻本來就不易維持，文化差異加上二人個性不同，婚姻關係上易起磨擦，汪小菲是北方人，個性直率，有時惹大S不高興卻不自知，直到看老婆生氣，才趕緊安撫她，最後夫妻倆和好如初，汪小菲其實很愛家庭和老婆孩子，尤其女兒是他的罩門，這是大汪婚姻互動的日常。兩人一起上的真人秀節目「幸福三重奏」就能一窺兩人婚姻生活真相一二。

大S(右)常管不住愛放炮的北京漢子汪小菲，因此鬧婚變。取材自臉書
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