我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

美西七成區域拉乾旱警報 加州更出現44年來最嚴重旱象

林志玲再度出手抗疫護台 隔海捐6座檢疫亭助雙北醫院

記者陳建嘉／即時報導
林志玲在日本跨海關心台灣疫情狀況，捐6座正壓檢疫亭幫助台灣。圖／摘自志玲姊姊慈善基金會臉書
林志玲在日本跨海關心台灣疫情狀況，捐6座正壓檢疫亭幫助台灣。圖／摘自志玲姊姊慈善基金會臉書

林志玲目前雖與老公AKIRA在東京生活，也無時無刻心繫老家台灣疫情，日前得知萬華、中正等重災區缺飲用水，便透過基金會捐贈百箱水資源救急，得知醫療資源告急，她4日再透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈6座正壓檢疫亭給雙北市各醫院。

據悉，林志玲在日本時，常與台灣團隊進行視訊會議，想為家鄉盡一份心力，其實「志玲姊姊慈善基金會」主要最關心的莫過於孩童教育、弱勢團體的照料，如今得知疫情在台蔓延，各地加設快篩站，許多醫護人員必須穿著密不通風的防護衣、面罩進行採檢，才會捐贈正壓檢疫亭，讓醫護人員能在安全、舒適的環境下篩檢。

林志玲團隊向工研院接洽購買正壓檢疫亭之後，先前已在新北市的新店耕莘醫院、土城醫院設置，今日又在台北馬偕醫院、輔大醫院進行左腋，接下來將視其他醫院的需求進行評估，陸續提供設置檢疫亭。至於先前的水資源捐贈，也會持續進行，志玲姊姊基金會除了解各地的社福中心是否缺乏水資源，也關心因為工作，無法常常補充水分的醫護人員們，若他們有任何飲水需求，願意全力給予協助。

林志玲日前也透過臉書發文，提到「我們能做的，除了遵守防疫規定及提高自身免疫力之外，仍可盡己之力幫助需要我們伸出援手的朋友」，她最後不忘呼籲大家「謹慎防疫，溫暖待人」，感謝守在前線的醫護人員，為台灣及世界疫情狀況加油。

林志玲在日本跨海關心台灣疫情狀況，捐6座正壓檢疫亭幫助台灣。圖／摘自志玲姊姊慈善...
林志玲在日本跨海關心台灣疫情狀況，捐6座正壓檢疫亭幫助台灣。圖／摘自志玲姊姊慈善基金會臉書
林志玲在日本不忘做公益幫助台灣。圖／聯合報系資料照
林志玲在日本不忘做公益幫助台灣。圖／聯合報系資料照
林志玲在日本不忘做公益幫助台灣。圖／摘自臉書
林志玲在日本不忘做公益幫助台灣。圖／摘自臉書
林志玲日前曾捐贈百箱水資源救急。圖／摘自臉書
林志玲日前曾捐贈百箱水資源救急。圖／摘自臉書

林志玲 台灣 疫情

上一則

張柏芝第4胎想生女：再生兒子會瘋

延伸閱讀

林志玲心繫台灣 跨海捐百箱水救急、拍片籲防疫

林志玲心繫台灣 跨海捐百箱水救急、拍片籲防疫
吳宇森籌拍「赤壁」網劇 邀梁朝偉、林志玲再合體

吳宇森籌拍「赤壁」網劇 邀梁朝偉、林志玲再合體
梁朝偉 林志玲再續「赤壁」情？吳宇森有望改編網路劇

梁朝偉 林志玲再續「赤壁」情？吳宇森有望改編網路劇
林志玲分享舊照 母女同框甜互動

林志玲分享舊照 母女同框甜互動

熱門新聞

湯唯當年與梁朝偉拍攝「色，戒」。(本報資料照片)

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

2021-05-28 20:03
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

2021-05-28 02:30
喬勞拉(右)和老婆不幸罹難。（取材自Instagram）

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

2021-05-30 20:47
胡歌出席新劇發布會，部分網友覺得他略顯消瘦。(取材自微博)

胡歌罕見亮相 身形消瘦顯老態模樣曝光

2021-05-27 02:44
楊丞琳今迎37歲生日，老公李榮浩出賣嫩照祝壽。圖／摘自IG

楊丞琳37歲生日 被老公貼出嫩照 僅8字閃爆

2021-06-03 16:05
周杰倫為2021中國好聲音導師陣容。圖／摘自微博

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

2021-05-25 09:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火
中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日