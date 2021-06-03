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專訪／茱莉安摩爾「莉西」對抗黑暗 招認過往曾有劣作

記者陳建嘉／台北－洛杉磯專訪
茱莉安摩爾挑戰奇幻浪漫影集「莉西的人生異旅」。圖／APPLE TV+提供
茱莉安摩爾挑戰奇幻浪漫影集「莉西的人生異旅」。圖／APPLE TV+提供

影后茱莉安摩爾近期拍攝影集「莉西的人生異旅」，她的角色莉西在劇中經歷喪偶之痛，意外獲得能夠穿梭奇幻世界的能力，她說，一開始看劇本時就頻頻讚嘆，「我只想說每個人都有對抗黑暗面的時刻，只要努力，我們都能度過難關」，這番話也希望在疫情肆虐的當下，全球人齊心抗疫。

茱莉安摩爾同時擔綱該劇製片，被問到同時擔任演員、製片的心情，她笑稱製片必須要攬下所有拍攝細節，也要與導演、主創協調故事基調，「身兼兩職很辛苦，但我一路走來就喜歡多挑戰」，更透露自己並不會刻意挑片，從影以來拍過恐怖片、娛樂動作片以及瘋狂喜劇，雖然有時評價並不好，但她也認為是一種嘗試，「就像我現在拍『莉西』，也覺得是全新的經驗」。

影片來源：YouTube 雨木H頻道

茱莉安摩爾去年剛滿60歲，演過無數經典角色，更以「我想念我自己」拿下奧斯卡影后，至於為何會選中史蒂芬金的原作小說作為改編，她笑說：「我很喜歡這個故事，是一名孤獨的女性如何得到救贖，過程又很精彩。」為了呈現劇中瑰麗的奇幻世界，茱莉安還與特效總監、美術設計討論好幾天，透過無數次討論，好不容易才最後定案。

茱莉安與導演巴特弗羅因德利希結婚迄今已18年，育有一子一女，她笑稱現在除了拍戲之外，就是專心在家陪伴家人，「我覺得自己的生活非常幸福」。

茱莉安摩爾（左）在「莉西的人生異旅」與克里夫歐文（右）有浪漫對手戲。圖／APPL...
茱莉安摩爾（左）在「莉西的人生異旅」與克里夫歐文（右）有浪漫對手戲。圖／APPLE TV+提供
茱莉安摩爾挑戰奇幻浪漫影集「莉西的人生異旅」。圖／APPLE TV+提供
茱莉安摩爾挑戰奇幻浪漫影集「莉西的人生異旅」。圖／APPLE TV+提供
茱莉安摩爾（左）在「莉西的人生異旅」與克里夫歐文（右）有浪漫對手戲。圖／APPL...
茱莉安摩爾（左）在「莉西的人生異旅」與克里夫歐文（右）有浪漫對手戲。圖／APPLE TV+提供

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