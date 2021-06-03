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坎城影展公布片單 李歐卡霍新作、「法蘭西快報」入選

記者陳建嘉／即時報導
魏斯安德森延檔1年多的「法蘭西快報」將參加坎城影展主競賽。圖／摘自IMDb
魏斯安德森延檔1年多的「法蘭西快報」將參加坎城影展主競賽。圖／摘自IMDb

第74屆坎城影展，將於7月6日至17日舉行，評審團主席由美國導演史派克李擔綱。開幕片同時也是主競賽片，由名導李歐卡霍執導的「安妮特」，魏斯安德森延宕1年多終見天日的「法蘭西快報」，保羅范赫文的「聖慾」都將在坎城首映，並爭奪金棕櫚獎。

亞洲導演入選的則有濱口龍介「Drive My Car」，改編自村上春樹作品，由西島秀俊主演，「分居風暴」大導演阿斯哈法哈蒂則以法國新片「A Hero」入選，泰國導演阿比查邦的「MEMORIA」則屬於哥倫比亞電影，本屆陣容相當堅強，屆時將在7月17日分高下。

第74屆坎城影展主競賽入圍名單：

「安妮特」（Annette）／李歐卡霍

「聖慾」（Benedetta）／保羅范赫文

「法蘭西快報」（The French Dispatch）／魏斯安德森

Drive My Car／濱口龍介

MEMORIA／阿比查邦

「紅色火箭」（Red Rocket）／尚恩貝克

「柏格曼島」（Bergman Island）／米雅韓桑露芙

「妻子的故事」（The Story of My Wife）／伊爾蒂蔻恩伊達

「一切順利」（Tout s'est bien passé）／佛杭蘇瓦歐容

「國旗日」（Flag Day）／西恩潘

「英雄」（A Hero）／阿斯哈法哈蒂

「三層樓上」（Tre Piani）／南尼莫瑞提

「彼得羅夫的流感」（Petrov's Flu）／基里爾賽勒布倫尼科夫

「鈦」（Titane）／茱莉亞迪克諾

「法蘭西」（France）／布魯諾杜蒙　

「内特拉姆」（Nitram）賈斯汀克佐

「奧林匹亞街區」（Les Olympiades）／賈克歐迪亞

「破裂」（La Fracture）／凱薩琳科西妮

「不可調和」（The Restless）／喬坎拉佛斯

「語」（Lingui）／麥哈梅沙雷赫魯

「世上最糟糕的人」（The Worst Person in the World）／尤沃金提爾

「阿赫德的膝蓋」（Ahed’s Knee）／那達夫拉匹

「卡薩布蘭卡節拍」（Casablanca Beats）／納比爾艾尤奇

「6號房間」（Compartment No. 6）／尤侯郭斯曼能

導演 影展 美國

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