臉浮腫、口齒不清 「六人行」男星健康堪憂？

「六人行：當我們又在一起」讓主角群再度齊聚玩遊戲，左起為麥特勒布蘭、馬修派瑞、珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲以及麗莎庫卓。圖／HBO MAX提供

經典影集「六人行」暌違17年推出特別篇「六人行：當我們又在一起」，5月27日正式登場後，6位主角再度敘舊，勾起不少劇迷重溫舊夢，但是許多人看完之後，對於飾演「錢德」的馬修派瑞臉浮腫、口齒不清的狀況充滿疑問，紛紛猜測他的健康恐怕出了問題？

等了好久，「六人行」6位演員終於再度齊聚，粉絲也驚訝包括珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考特斯和麗莎庫卓3名女主角的狀態保養得宜，反而是幾位男主角明顯走鐘，先是過往健美的麥特勒布蘭身材已腫了一圈，51歲的馬修派瑞也被外界發現講話、咬字上的差異，眾多網友議論紛紛，不禁聯想他曾坦承過度沉迷酒精跟藥物，更多次住進勒戒中心接受治療，以至他從第3季到第6季的表現「不同以往」。

不過，特別節目的導演 班溫斯頓緩頰表示：「人們有時候真的很不友善，我真希望他們不要這樣。」他強調：「我熱愛和他一起工作，他是一個非常有趣的人。」而製作人凱文布賴特接受「好萊塢 報導」訪問時，也幫忙解釋，「看到馬修本人就非常高興，他表現地一如往常，至於網友或觀眾想怎麼講，都隨他們高興，我覺得馬修很正常，感覺比上次看到的時候，變得更堅強了。」而據外媒報導，其實錄製節目當天，馬修派瑞是看了牙醫，才會導致講話有些不順暢，並非外界所想的健康亮紅燈。