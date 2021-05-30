電視劇「火神」刻畫太寫實 基層：就是我們的日常

消防人員救災任務分秒必爭，緊急時刻破門等救災過程，事後可能引來民眾求償或訴訟，增加消防工作壓力。(本報系資料照片)

台灣 職人劇「火神的眼淚」演員溫昇豪扮演的消防隊員，救火時被大樓管理委員會總幹事要求「趕快破門」，但破門發現是烏龍一場，只是大型聖誕燈的紅光，住戶事後跑到分隊索賠痛罵質疑，揚言投訴，消防員只好自己認賠新台幣8萬元，搞得夫妻吵架失和。

基層消防隊員看到這一段直言「很寫實」，雖然有人認為劇中誇張了點，但很多劇情其實就是他們工作的日常。他舉破門這一件來說，曾有分隊發生為救人反被求償的案例，後來上層長官經過與屋主協調，雖未讓特定隊員賠償，但民眾態度，卻也讓一線人員心寒。

影片來源：YouTube Netflix頻道

消防救災、救護任務分秒必爭，然而緊急時刻破門入屋，衍伸損壞也可能帶來民眾求償或訴訟，高雄市長陳其邁今支持第一線強力執法，強調不會讓基層負擔賠償；基層消防員認為，破門與否由帶隊官負責，但不論有無市府當後盾，一定也要再三確認，避免後續糾紛。

台灣各縣市都曾因消防弟兄為滅火救人，破門進出反遭屋主索賠，後來如果外觀無火煙，聯繫不上屋主也不會隨意破門，聯絡不到屋主，再請當地里長到場，找鎖匠、員警在場的情下，才敢破門，避免為了救人惹得官司纏身。

對於每年因公務衍生民眾求償，高雄市消防局說，因對補償、賠償名詞定義認知不同，今年編列新台幣8.6萬元，不足部分由消防局其他業務費支應，市府也有編列相關準備金。

一名基層隊員說，破門與否由帶隊官負責，但不論有無市府當後盾，一定也要再三確認，真的沒人才由帶隊官下令會破門，避免後續糾紛，對於聽命行事的基層隊員而言，破門的責任與壓力，帶隊官承受的更大。

「火神的眼淚」劇中呈現民代「關心」橋段，同樣引起基層共鳴；高雄市前年曾有分隊基於專業，拒絕將患者「跨區」送醫，引來議員關切，最後執勤的兩名救護人員，落得調職下場，另名隊員對比劇中橋段，直言刻畫很真實。

隊員無奈說，接受民代關心，救護變成了為民服務，而不是請家屬相信救護專業，對於基層來說，民眾也好，民代也好，在救護現場最需要的是大家的支持，民眾給予消防人員百分百信心，我們絕對會做出自己最專業的判斷。