方季惟獨居添「奢侈品」寵愛自己 姻緣路無罣礙

方季惟在劇中兩個兒子都因為意外而死亡情緒崩潰。圖／大愛台提供

有「永遠的軍中情人」封號的台灣 女星方季惟，近期演出大愛劇場 新戲「觀音對我笑」，戲裡她扮演的媽媽角色，遭遇2個兒子皆因意外往生，演到情緒大崩潰，現實生活中，方季惟自雙親離世後，卸下肩上責任，走出失去至親的悲痛，試圖讓獨居的自己過得舒適，還送給自己全新浴缸、自動馬桶，雖在別人眼中很一般，但卻已是她屈指可數、為寵愛自己而買的奢侈品。

雙親在世時，方季惟為了買更多更好的營養品給爸媽，而有經濟支出方面的考量與擔憂，一切以照顧爸媽為主，自己則省吃節用，至親離世後，她才開始讓自己的生活舒適一點點，偶爾約朋友吃飯、貪嘴一下美食，坦言現在只選擇讓自己開心、有意義的演出工作，不再拿身體健康，讓自己有太多的勞累、壓力，父母離開後，放下心中許多罣礙，心更安定寬廣，對於「姻緣」，她認為早已不是未來生命階段中需要再去費心的事了。

「觀音對我笑」戲中，郭子乾和方季惟演出故事主角謝來文夫妻中年時期，面對劇中2個兒子都英年早逝，郭子乾角色歷經大慟大悲，對於現實中也是父親的他而言，「不是親身經歷，可能很難感受這種打擊」，表示要詮釋這個角色真的很難，人生面對無常難以預測，劇中角色對孩子是打罵教育 ，現實生活中他對兒子是適才適所的管教，活得健康快樂平安的長大就很滿足，以後的發展就全力支持往兒子喜歡的興趣走。

劇中，楊銘威則扮演「謝來文」年輕時期，吳沛寧演太太，劇中2人所住的宜蘭梅花湖畔，曾是個無電村，點煤油燈過生活的地方，前陣子全台分區限電，楊銘威說，本想上網買露營用的LED燈，順便讓孩子們在家感受露營fu，後來慶幸社區有備用電力不停電，否則

家住22樓，沒電不知怎麼辦，如今居家防疫，不少家庭出現「打小孩罵老公」現象，楊銘威每天跟著孩子們的作息生活，晚上8、9點哄孩子睡時，自己都會先睡著，凌晨3、4點起床上廁所，過著如同老人般的生活。