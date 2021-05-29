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拿不出關鍵證據 名嘴嘆福原愛「贏得撫養權機會很低」

記者李姿瑩／綜合報導
吳宗憲也曾被傑愛夫妻閃瞎。（圖：中天提供）
吳宗憲也曾被傑愛夫妻閃瞎。（圖：中天提供）

「小明星大跟班」找來命理師和名嘴正面對決，詹惟中及彭華幹、呂文婉等人面對面一同探討社會時事議題。提到江宏傑和福原愛婚變，吳宗憲感嘆也曾被兩人「閃瞎過」，沒過多久卻爆出這事件：「所以說夫妻之間的事，我們怎麼可能躲在他們床下？除非我們都不要動！」

吳宗憲分享自己對感情的看法：「如果劈腿了就不要回頭找理由，像是說什麼因為你對我怎樣我才劈腿，全天下沒有這種事情！」此話一出立馬獲得「過來人」呂文婉的認同，詹惟中也補充：「既然承襲了廣告的恩愛形象，你就要勇敢的走下去，大家未來都有結婚生子的可能，從這個事件去了解當你面臨到婚姻觸礁，該怎麼去看待，才是我們看這個新聞的重點。」詹惟中難得面露正經，讓吳宗憲忍不住大讚：「這話真的要聽，因為他是過來人嘛！」

黃敬平則提出法院會將經濟能力列入考量，但福原愛因接連爆發負面新聞，工作也因此停擺，反之江宏傑在事業上發展得不錯，黃敬平提到殘酷面：「除非福原愛拿出關鍵證據，不然贏得撫養權的機會很低。」命理師小孟則以塔羅牌來解題：「福原愛可能在今年下半年，精神會完全崩潰！因為她是天蠍座，水逆進入精神宮位，她的狀態可能會做錯事。」接著江宏傑的牌為「寶劍使逆位」，大家紛紛表示這張牌看起來太血腥，小孟解釋這張牌其實看似可怕其實是張好牌，代表他已經從痛苦中掙脫出來，明年情況會非常好。

至於大家都擔心的疫情，呂文婉認為大家最該防備的就是社區感染，不論當下疫情是否緩解都應警惕：「台灣可是被國際讚賞為防疫優等生，但其實是兩面刃，大家可能會認為我在台灣我很安全，防疫就開始鬆懈。」此話一出卻被詹惟中猛攻：「說的內容跟報紙如出一轍，我不知道台灣的政論節目名嘴為什麼這麼好過日子？」他以撲克牌占卜來分析6至8月的疫情趨勢，而6月抽到黑牌，詹惟中解釋其中含意：「這代表責任、權力、壓力都會非常大，情況可能沒有趨緩但不至於失控。」他接著解析代表7、8月的牌意：「7月因為大家的警覺心非常強，心連心讓疫情趨緩，8月則會讓大家有錢可賺生意興隆。」

吳宗憲另好奇自己的前世是什麼？聽見命理師小孟的答案是「猴子」，而且三世都是，這讓吳宗憲傻眼：「本來以為該不會是什麼青樓女子，結果竟然是猴精！」呂文婉一聽馬上開嗆：「你們憑什麼坐在這邊？命理師真的很好當，誰知道你的前世是根據什麼？」

福原愛和江宏傑破鏡難圓。（取材自推特）
福原愛和江宏傑破鏡難圓。（取材自推特）
黃敬平認為福原愛應該拿出關鍵證據。（圖：中天提供）
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