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《六人行》夫妻「其實是遠房親戚」 戲外真有血緣關係

編譯張君堯／即時報導
近日有專門研究血緣關係的網站發現，《六人行》劇中飾演錢德、莫妮卡夫妻檔的馬修派瑞（圖右）和柯特妮考克斯（圖左），在現實生活中其實是遠房親戚。截自推特
近日有專門研究血緣關係的網站發現，《六人行》劇中飾演錢德、莫妮卡夫妻檔的馬修派瑞（圖右）和柯特妮考克斯（圖左），在現實生活中其實是遠房親戚。截自推特

經典美劇《六人行》（Friends）自2004年停播已經17年，如今6名主演終於合體拍攝，特別篇也將於27日正式播出，近日更有專門研究血緣關係的網站發現，劇中飾演錢德、莫妮卡夫妻檔的馬修派瑞（Matthew Perry）和柯特妮考克斯（Courteney Cox），在現實生活中其實是遠房親戚。

《CNN》報導，在線族譜網站《MyHeritage》的研究人員發現，馬修派瑞和柯特妮考克斯其實是「隔了11代的遠房親戚」，雙方共同祖先為500年前於英國生活的艾倫哈斯克爾（Ellen Haskell），艾倫自1635年帶著2個兒子移居美國，其中一個兒子羅傑（Roger）是柯特妮考克斯的直接祖先，第二個兒子威廉（William）則是馬修派瑞的直接祖先。

不過，研究人員表示這並不罕見，強調「這是有道理的，當回溯世代越久，人與人之間產生關聯的機會就越高」。此外，調查中更發現柯特妮考克斯與馬修派瑞同時都與美國流行天后「女神卡卡」（Lady Gaga）有親戚關係。

不過這個發現還是為《六人行》增添話題，劇中「莫妮卡」與「錢德」相愛，並於第7季結尾舉行婚禮，夫妻之間逗趣而有愛的互動，至今仍令無數劇迷印象深刻。

經典美劇《六人行》自2004年停播已經17年，如今6名主演終於合體拍攝，特別篇也...
經典美劇《六人行》自2004年停播已經17年，如今6名主演終於合體拍攝，特別篇也將於27日正式播出。路透

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