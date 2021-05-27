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影藝學院：明年奧斯卡頒獎典禮 延至3月底登場

中央社洛杉磯27日綜合外電報導
為求防疫，第93屆奧斯卡獎於洛杉磯聯合車站和杜比劇院同步舉辦。（路透）
為求防疫，第93屆奧斯卡獎於洛杉磯聯合車站和杜比劇院同步舉辦。（路透）

美國奧斯卡金像獎（Oscars）的主辦單位今天將2022年頒獎典禮延期至3月下旬，比原本預計晚1個月，同時宣布，在串流服務平台上映的電影也有資格參賽。

綜合法新社與路透社報導，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）透過聲明表示，下屆奧斯卡頒獎典禮將於2022年3月27日登場，地點在好萊塢（Hollywood）杜比劇院（Dolby Theatre）。

明年的典禮原本計畫2月27日舉行。影藝學院未說明延期原因。

影藝學院並表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，將第2度開放製作時主要是為了在電影院上映、後來轉往串流平台的電影參賽。

全球各地電影院因為疫情大門深鎖。過去15個月來，已有數十部電影在Disney+、HBO Max、Netflix和Amazon等平台上映。

受到疫情衝擊，2021年奧斯卡頒獎典禮從2月延期至4月底，而且是第一次在洛杉磯市中心的聯合車站（Union Station）舉行。

電影院 疫情 奧斯卡

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