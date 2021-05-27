「六人行」特別篇重聚 防彈少年團、貝克漢狂讚

「六人行：當我們又在一起」讓主角群再度齊聚玩遊戲，左起為麥特勒布蘭、馬修派瑞、珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲以及麗莎庫卓。圖／HBO GO提供

經典影集「六人行」推出特別篇「六人行：當我們又在一起」，27日正式登場，不僅讓6位主角再度敘舊，並逐一訪問眾多大明星，包括小賈斯汀、貝克漢以及防彈少年團都現身受訪，直呼「六人行」是他們最愛的影集。

「六人行：當我們又在一起」找回6位主角珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲、馬修派瑞、麗莎庫卓、大衛史威莫以及麥特勒布蘭，暢談昔日拍攝趣事，珍妮佛更自爆當初與大衛史威莫私下很來電，可惜始終只是朋友，劇中的經典吻戲放了真感情，後來就連她與布萊德彼特 分手，2人也從未正式交往，讓主持人詹姆斯柯登瞬間驚呼「我們都嚇傻了吧」。

影片來源：YouTube HBO Max頻道

節目開頭接上「六人行」最終季的完結篇，然後主要演員再度現身當年片場，齊聚聊往事，安妮斯頓更說「我們回春了，回到20幾歲的樣子」，6人依舊充滿默契，如今也都還是好友。史威莫更帶領大家回憶起首次讀本的情景，認為彼此是最佳夥伴，麗莎演唱經典歌曲「臭臭貓」時，女神卡卡 更驚喜現身合唱，卡卡也感性表示麗莎飾演的菲比，是她最喜歡的角色，「菲比是個忠於自我的異類」。

劇中更訪問多名大明星，防彈少年團隊長金南俊說小時候都看「六人行」學英文，「媽媽買了一套DVD給我，這部影集教導我友情的真諦」。貝克漢則說自己出差旅遊時，想念家人，就會在飯店重看「六人行」，「每次都讓我笑到快流淚」，小賈斯汀甚至重現經典的馬鈴薯裝，證明自己是該劇的超級鐵粉。「六人行：當我們又在一起」已於HBO GO上線。