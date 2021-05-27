布裘離婚官司打5年 第一次結果出爐「小布贏了」

布萊德彼特、裘莉的離婚官司打5年。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）、布萊德彼特 （Brad Pitt）的離婚官司仍在打，經過五年的爭執，彼此關係又陷谷底，如今第一次官司審判出爐，判定小布獲得共同扶養權，形同裘莉無法完全獲得照顧全部小孩的權利，媒體「Page Six」更提出，判決書中，法官做了很多詳細規定，對監護權的共識有了明顯改變，並認為裘莉的證詞缺乏可信度，才會調整監護權順位。

知情人士更進一步指出，小布希 望有多一點時間探望小孩，但是裘莉不認同，甚至盡其所能阻止小布與孩子碰面，不過法官依據大量證人、治療師、專家、和曾與孩子們相處的關係人等多人討論後，做出第一次判決，目前裘莉還未正式回應，不過外界認為她還會努力搶奪小孩的完整監護權。

布裘婚變直到先前，兩人仍頻頻出招，「OK！」雜誌指布萊德彼特律師費花了快百萬美元，還有可能加碼。他一想到這幾年被迫與孩子們相處時間減少，就感到傷心難過，無奈裘莉打死不想跟他取得共同監護權，令他陷於情緒低潮。近日裘莉為了「那些要我死的人」做訪問，三番兩次暗諷小布給她很多的傷害，彷彿他要為婚變負上最大責任，試圖扭轉外界一直視她才是離婚戰裡「壞人」的既定印象。