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「麻辣教師GTO」開同學會 窪塚洋介、希良梨再聚首

記者陳建嘉／即時報導
反町隆史版「麻辣教師GTO」學生大集合，左起為希良梨、池內博之、山崎裕太、窪塚洋介。 圖／＆Taiwan提供
反町隆史版「麻辣教師GTO」學生大集合，左起為希良梨、池內博之、山崎裕太、窪塚洋介。 圖／＆Taiwan提供

反町隆史版「麻辣教師GTO」學生大集合，已經嫁作台灣人妻的女星希良梨，將在自己電台節目開設「&Taiwan」單元，她25日晚與「前同學」窪塚洋介、池內博之、山崎裕太舉辦了同學會，她說：「我知道這部戲在台灣很受歡迎，是很多人唸書時的學校縮影，拍完戲這麼久了，都沒有跟當時同學聯繫，趁著這個機會，找大家一起吃飯聊天，回憶當時的拍片花絮，也把這幾位同學，讓台灣的粉絲重起記憶。」

希良梨說，再看到池內博之覺得他什麼都沒變，一樣的熱情，只是外表上變化一位「型男大叔」。雖然這麼多年沒見，感覺還是像一個真正的校友聚會，「無論多久沒見面，都能很輕鬆的談論任何話題」

對於窪塚洋介，希良梨說：「我們知道彼此的優缺點，他心思保有赤子之心，內心充滿熱情，這點從沒有改變，一直都像是我哥哥的樣子。他一直堅持走自己的風格，這些年來沒有改變，到現在他終於成功開拓屬於自己的世界，贏得許多掌聲和粉絲支持，他這個特點值得讓我學習、努力，深信堅持一定會有結果。」

25日晚聚會，希良梨被昔日拍戲的同窗給感動，也逗樂心情，她有感而發：「這次的機會，讓我比以往任何時候都更像我自己。也讓我自覺到自己的使命，我們知道戲在台灣受歡迎，我們也都曾經到台灣工作、旅遊，我希望可以結合大家的力量，為台、日演藝事業串起來，更希望在疫情過後，可以重遊台灣，加油！」

希良梨將在冠名廣播節目裡開立「&Taiwan」單元，每集介紹台灣與日本之間活躍的娛樂媒體界人士，同時也是一個串連台灣和日本之間活躍的、娛樂、文化、傳媒界 所有相關人員的交流IG平台。

反町隆史版「麻辣教師GTO」窪塚洋介（左起）、山崎裕太、池內博之。 圖／＆Tai...
反町隆史版「麻辣教師GTO」窪塚洋介（左起）、山崎裕太、池內博之。 圖／＆Taiwan提供
反町隆史版「麻辣教師GTO」學生大集合，希良梨（左）、窪塚洋介（右）。 圖／＆T...
反町隆史版「麻辣教師GTO」學生大集合，希良梨（左）、窪塚洋介（右）。 圖／＆Taiwan提供

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