周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

網瘋傳「中國好聲音」停止海選通知，2021節目恐畫下休止符。圖／摘自微博

由浙江衛視負責的綜藝節目「中國 好聲音」，去年年底才官宣邀請周杰倫 （周董）五度回鍋、擔任2021的導師，讓粉絲期待破表！卻疑似遭「倒奶事件」牽連，驚傳停止一切海選活動，也意味節目恐暫時畫下休止符。

「中國好聲音」自2016年7月開播後，因陸續邀來周杰倫、哈林庾澄慶、陳奕迅及那英等天王天后擔任導師，讓該節目一度成為選秀節目的重要指標。其中周杰倫更擔任過2015至2018年導師，外傳酬勞是破億天價，而原本節目去年底官宣2021年他將回歸，這也是他第5度擔任導師，隨著節目傳出即將停止海選「回不去了」，對此，周杰倫所屬的杰威爾音樂表示：「目前沒有收到製作單位任何進一步的通知。」而網傳孫燕姿也是導師群之一，對此她的經紀人表示：「我們確實有收到製作單位多次的邀請！但因為疫情關係！我們一直是婉拒的。」

中國網路瘋傳一紙來自「中國好聲音」節目單位的禁令，並向全國各區域合作對象通報，內容描述：「接國家有關部門，要求停止一切綜藝節目的海選活動，『中國好聲音』節目組堅決擁護國家相關部門決定，即日起，停止2021年『中國好聲音』全國所有海選活動。」文中更提醒各區域停止舉辦所有海選活動。

有說法指因愛奇藝選秀節目「青春有你」第三季，粉絲為了掃描商品奶蓋上的投票 二維碼，幫心儀的選手打call（投票）送出道，卻流出大量牛奶倒至水溝的影片，粉絲錯誤的價值觀與節目操作手法，讓不少網友紛紛抵制選秀節目，該節目也被北京市廣播電視局責令暫停錄製；沒想到後續除了「創造營」第5季面試被喊停，連「中國好聲音」也難逃一劫，令不少忠實觀眾哀號：「偶像選秀亡於2021。」