我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

「玩命關頭9」約翰希南稱台灣是國家 拍片在微博道歉

記者陳言喬／即時報導
約翰希南在微博用中文向大陸網友致歉。（取材自微博）
約翰希南在微博用中文向大陸網友致歉。（取材自微博）

正在台灣以外熱映的「玩命關頭9」（Fast & Furious 9，中國大陸譯「速度與激情9」）主演約翰希南（John Cena，大陸稱趙喜娜）半個月前在台灣宣傳影片時，聲稱台灣是第一個可以看到此片的「國家」，在遭到大陸網友痛批後，25日凌晨他在微博上用中文並配上影片道歉，稱「對我的錯誤，我很很抱歉……我愛更尊重中國和中國人」。

環球網報導，希南此語引發大陸網友熱議，網友說他學了這麼多年中文想打開大陸市場，這一句話直接全部泡湯。

約翰希南早前曾在訪問中將台灣稱呼為國家，引發中國大陸網民不滿。（取材自微博）
約翰希南早前曾在訪問中將台灣稱呼為國家，引發中國大陸網民不滿。（取材自微博）

希南眼見惹上「政治麻煩」，25日凌晨出面道歉，但希南並未明確表述自己有什麼錯誤，也沒有提及台灣與中國的關係。

希南在致歉微博中表示，「你好中國，我是趙喜娜，我必須說現在，在速度與激情9，我做很多很多採訪…我有一個錯誤，對我的錯誤，我很很抱歉，我必須說現在，很很很很很重要，我愛更尊重中國和中國人」。

約翰希南在微博用中文向大陸網友致歉。（取材自微博）
約翰希南在微博用中文向大陸網友致歉。（取材自微博）

對於希南的道歉，有網友表示，「請你用中文說台灣是中國的一部分，否則我們不接受」，也有人說「知錯就改」，表示還會支持他。有網友表示他可能是受到了錯誤資訊引導，稱「正如希南所說他要每天接受很多的資訊，所以有可能是那次採訪，故意給他了一個錯誤的資訊，所以導致了他的口誤，最起碼做錯了，站出來糾正自己的錯誤，並沒有躲起來不回應。不要有第二次了」。

來源：RealWWEJohnCena微博

環球網報導，在最新一部的「速度與激情9」電影中，新加入的好萊塢影星約翰希南，在面向台灣的宣傳片中，不僅特地用中文和台灣的觀眾打招呼示好，還稱台灣是第一個可以看到此片的「國家」。

報導稱，「速度與激情9」原計畫於5月19日在台灣上映，但受台灣疫情影響，目前已決定延後上映。5月18日，「速度與激情9」在中國大陸舉行發布會。影片主角馮迪索（Vin Diesel）、約翰希南等一眾主創透過線上直播亮相。在直播中，馮迪索表示很感謝大陸觀眾把「速激」系列當作自家電影，正因為此，他做了「一件前所未有的事」：要求公司先在中國上映「速度與激情9」，這是感謝中國粉絲的一種方式。該片已於5月21日在中國大陸正式上映。

中國 台灣 電影

上一則

雷神3導演大玩3P親親 左擁瑞塔歐拉、右抱「女武神」

延伸閱讀

「血月」異象26日降臨 多處天文台直播 西岸有機會目睹

「血月」異象26日降臨 多處天文台直播 西岸有機會目睹

中國1.3億播主 開創直播經濟 催生多種新業態

中國1.3億播主 開創直播經濟 催生多種新業態
「侮辱」袁隆平 北京1微信用戶被刑事拘留

「侮辱」袁隆平 北京1微信用戶被刑事拘留
中南財大副教授 長期偷拍女生？…暫停職

中南財大副教授 長期偷拍女生？…暫停職

熱門新聞

羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

2021-05-23 11:34
孫儷平時喜歡寫書法打發時間，不久而久之練出一手好字。（取材自微博）

孫儷寫一手好字 書法作品登國寶級大師展覽

2021-05-17 02:26
葛妮絲派特洛。（路透）

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

2021-05-20 20:02
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

2021-05-19 20:34
陳紫函當年和言承旭(左)一起演出「就想賴著你」。圖／LiTV、壹定娛樂

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

2021-05-18 16:14
思嘉莉約翰森在家中領取MTV世代特別獎，卻被老公倒了一頭綠液。圖／摘自MTV

「黑寡婦」領獎竟被老公當頭澆下綠液 怒飆髒話 糗大？

2021-05-17 15:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗