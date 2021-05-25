「玩命關頭9」約翰希南稱台灣是國家 拍片在微博道歉

約翰希南在微博用中文向大陸網友致歉。（取材自微博）

正在台灣 以外熱映的「玩命關頭9」（Fast & Furious 9，中國 大陸譯「速度與激情9」）主演約翰希南（John Cena，大陸稱趙喜娜）半個月前在台灣宣傳影片時，聲稱台灣是第一個可以看到此片的「國家」，在遭到大陸網友痛批後，25日凌晨他在微博上用中文並配上影片道歉，稱「對我的錯誤，我很很抱歉……我愛更尊重中國和中國人」。

環球網報導，希南此語引發大陸網友熱議，網友說他學了這麼多年中文想打開大陸市場，這一句話直接全部泡湯。

約翰希南早前曾在訪問中將台灣稱呼為國家，引發中國大陸網民不滿。（取材自微博）

希南眼見惹上「政治麻煩」，25日凌晨出面道歉，但希南並未明確表述自己有什麼錯誤，也沒有提及台灣與中國的關係。

希南在致歉微博中表示，「你好中國，我是趙喜娜，我必須說現在，在速度與激情9，我做很多很多採訪…我有一個錯誤，對我的錯誤，我很很抱歉，我必須說現在，很很很很很重要，我愛更尊重中國和中國人」。

約翰希南在微博用中文向大陸網友致歉。（取材自微博）

對於希南的道歉，有網友表示，「請你用中文說台灣是中國的一部分，否則我們不接受」，也有人說「知錯就改」，表示還會支持他。有網友表示他可能是受到了錯誤資訊引導，稱「正如希南所說他要每天接受很多的資訊，所以有可能是那次採訪，故意給他了一個錯誤的資訊，所以導致了他的口誤，最起碼做錯了，站出來糾正自己的錯誤，並沒有躲起來不回應。不要有第二次了」。

來源：RealWWEJohnCena微博

環球網報導，在最新一部的「速度與激情9」電影 中，新加入的好萊塢影星約翰希南，在面向台灣的宣傳片中，不僅特地用中文和台灣的觀眾打招呼示好，還稱台灣是第一個可以看到此片的「國家」。

報導稱，「速度與激情9」原計畫於5月19日在台灣上映，但受台灣疫情影響，目前已決定延後上映。5月18日，「速度與激情9」在中國大陸舉行發布會。影片主角馮迪索（Vin Diesel）、約翰希南等一眾主創透過線上直播亮相。在直播中，馮迪索表示很感謝大陸觀眾把「速激」系列當作自家電影，正因為此，他做了「一件前所未有的事」：要求公司先在中國上映「速度與激情9」，這是感謝中國粉絲的一種方式。該片已於5月21日在中國大陸正式上映。