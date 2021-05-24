雷神3導演大玩3P親親 左擁瑞塔歐拉、右抱「女武神」

維迪提（中）左擁右抱瑞塔歐拉（左）與泰莎湯普森（右）。（取材自推特）

英國女歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）上周才被拍到與紐西蘭籍名導演 維迪提（Taika Waititi）在雪梨街頭大方約會放閃，24日又被拍到兩人與美國 女演員「女武神」泰莎湯普森（Tessa Thompson）大玩三人行親親。

左起瑞塔歐拉、維迪提、泰莎湯普森。（本報資料照片、Getty Images、取材自IMDb）

根據網路與媒體曝光的照片，可見維迪提坐在中間，右邊擁著瑞塔歐拉，左邊勾著泰莎湯普森，三人還分別跟對方接吻，豪不避諱路人的眼光大享齊人之福。據每日郵報報導，三人是在維迪提家中聚會，並在陽台上大方放閃。

維迪提（右）與瑞塔歐拉（左）。（取材自推特）

維迪提（左）與泰莎湯普森（右）。（取材自推特）

維迪提是「雷神索爾」第三集的導演，現在正在澳洲拍攝第四集，第四集的片名是「Thor: Love and Thunder」，不禁讓人聯想導演與劇中演員之一的泰莎湯普森是不是正在身體力行片名。瑞塔歐拉早前曾自爆也會參與雷神4演出，但未獲證實。

瑞塔歐拉（左）與泰莎湯普森（右）。（取材自推特）

瑞塔歐拉和泰莎湯普森都是已公開出櫃的雙性戀，前者曾經與知名DJ凱文哈里斯（Calvin Harris）、「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）有過戀情；後者與美國女歌手、「關鍵少數」（Hidden Figures）賈奈兒夢內（Janelle Monáe）交往過。維迪提則曾有過一段七年婚姻，2018年與電影 製作人妻子離婚。

維迪提的作品除了「雷神索爾3」，還曾以「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）獲得奧斯卡最佳改編劇本、金球獎最佳音樂及喜劇電影等大獎。