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雷洪擁再婚妻住新房 揭獨門「五臟六腑」養生術

記者陳慧貞／專訪
雷洪（左起）、陳彥嘉、梁佑南在「日蝕遊戲」一家三口。圖／民視提供
雷洪（左起）、陳彥嘉、梁佑南在「日蝕遊戲」一家三口。圖／民視提供

73歲資深演員、金鐘視帝雷洪去年初突自爆再婚後，新婚1年多，他與50多歲妻入住楊梅千戶社區中的新房，單守一妻過平淡生活，他說：「我年紀有了，要的是被照顧，怕的是孤獨，所以決定改邪歸正。」直呼過去多妻的狀況絕對不會再發生，現在只要忠於一個人。

雷洪過去擁有1妻5妾，坐享齊人之福，2年前他自曝妻妾都跑光後，身邊多了一名50多歲新歡，是他口中的「閨蜜」，也在他耳中風住院期間，一路悉心照顧，於是2019年11月他決定與對方「定下來」登記結婚，更在解決債務之後，火速在楊梅購屋，成立2人小家庭，他不但愛護再婚妻，也愛屋及烏關照老婆的子女，笑言老婆的子女開店做生意，有空可以多去捧場。

他說，自家是擁有2千多戶的大社區，因為佔地面積大，防疫期間宅在家，他每天就騎腳踏車在社區外圍繞一繞，同時他還有獨門「五臟六腑」養生操，在家就能做，舉例將流理台當地面，雙手扶著流理台做伏地挺身的動作，就能提升心肺功能，笑說：「這動作我做了1、20年了」所以能年過70仍是一尾活龍。

雷洪3年多沒拍8點檔，這幾年來他拍廣告、電影、大愛公視戲，挑戰不同的戲路，近期也在民視金鐘劇「日蝕遊戲」中演出一名企業董事長，提到劇中描繪上流社會紙醉金迷的豪奢生活，利用潛規則達到利益目的，雷洪坦言真實生活的確會發生，他親眼見過不少肉體交易、金錢往來都在俱樂部、私人招待所中發生，「我這年紀什麼沒看過，想得到的想不到的都有。」所謂戲如人生、人生如戲就是這般。

雷洪（左）在新戲「日蝕遊戲」中與梁佑南飾演夫妻，是一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪（左）在新戲「日蝕遊戲」中與梁佑南飾演夫妻，是一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪、梁佑南在「日蝕遊戲」中飾演夫妻。圖／民視提供
雷洪、梁佑南在「日蝕遊戲」中飾演夫妻。圖／民視提供
雷洪在新戲「日蝕遊戲」飾演一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪在新戲「日蝕遊戲」飾演一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪在新戲「日蝕遊戲」飾演一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪在新戲「日蝕遊戲」飾演一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪在新戲「日蝕遊戲」飾演一家企業董事長。圖／民視提供
雷洪在新戲「日蝕遊戲」飾演一家企業董事長。圖／民視提供

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