告示牌音樂獎 威肯奪10項 BTS越洋連線囊括4大獎

BTS防彈少年團是今年告示牌音樂獎的大贏家之一。圖／摘自Instagram

2021年告示牌音樂獎宣布得獎名單，加拿大天王威肯囊括最佳藝人等10項大獎，成為最大贏家。來自南韓的BTS防彈少年團，則囊括最佳合唱／團體等4獎，是他們5年來在告示牌音樂獎的最佳成績，雖然他們在首爾越洋連線、未能前往美國 親自領獎，卻帶來新歌「Butter」演出，仍然讓電視機前的觀眾興奮不已。

影片來源：YouTube NBC頻道

隨著美國的新冠肺炎疫情 漸受控制，告示牌音樂獎回歸實體頒獎典禮形式，不少紅星都親自到場，尤以10獎在手的威肯最為風光，他早在入圍名單公布時就以16項提名 傲視群倫，果然成為最大贏家。除他之外也相當有斬獲的BTS防彈少年團，不只打敗美國天團「魔力紅」獲得最佳合唱／組合大獎，還以英語名曲「Dynamite」奪得最暢銷單曲，並在歌曲最暢銷藝人獎擊退小賈斯汀，在歐美歌迷心目中人氣不輸西洋紅星。他們雖未前往美國出席頒獎，依然在首爾大秀勁歌熱舞，堪稱本屆典禮最受觀眾期待的表演之一。

有些得獎者把自己的孩子也帶來分享榮耀，像是得到近10年最佳藝人大獎的德瑞克，就把兒子阿多尼斯一起帶上舞台，阿多尼斯有些羞怯躲在父親身旁，十分可愛。獲頒象徵樂壇成就「偶像獎」的紅粉佳人，更與女兒威蘿一起大秀倒掛空中的身手，成為典禮上的大亮點。