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甄珍滑倒、摔傷 動腦部手術 瞞了外界2個多月才曝光

記者蘇詠智／即時報導
甄珍之前在香港動了腦部手術，沒有驚動外界。圖／摘自Facebook
甄珍之前在香港動了腦部手術，沒有驚動外界。圖／摘自Facebook

資深巨星甄珍傳出在香港因滑倒、撞擊頭部而住院動了開顱手術，交遊廣闊的她，不願驚擾友人，只由兒子章立衡和佣人陪伴，在醫院待了10天，出院後休養至今，恢復情況良好，只需要下個月下旬再去回診。她關心台灣新冠肺炎疫情，提醒大家口罩戴好、少外出，一切保重，期待疫情結束後，能再返台與親友、影迷重聚。

甄珍透露這次動手術是因過年前在家，滑了滑手機想要起身，卻因腿部無力、頭也暈眩，竟然臉去撞到一旁的木沙發椅，那時只覺得是皮肉傷，還自我解嘲：「我就像隻小花貓，反正就在家過年，也不用見到別人，沒關係。」之後她去心臟科回診，醫師感覺不對勁，立刻幫她做核磁共振，發現她的腦部滲血，趕快幫她再轉到腦神經外科，迅速為她安排手術。

幾年前甄珍也曾在美國跌倒、受傷而動了腦部手術，這是第2次。由於香港現在要去醫院探病也要篩檢，她擔心讓朋友們太麻煩，並沒有告訴任何人，而通知了弟弟和妹妹銀霞後，他們雖也想飛去香港陪伴，可惜等隔離期滿她也早就出院，並不實際，因此只讓兒子和佣人陪，好在安然度過，順利出院返家。

前年甄珍返台舉辦影展，場面雖然風光，卻也求好心切弄得血壓高高低低，心臟有時會狂跳，看了心血管、檢查大都沒事，最後才知道是恐慌症。她坦言：「我平常待在家裡最多只能一個禮拜，出去外面逛逛會比較不緊張，就算坐在車子裡看看櫥窗都好。」經過醫生開藥，情況已大有改善。她其實還在進行舊作修復的工作，包括曾在台遭禁、李翰祥執導的「四季花開」，由於疫情她的影展暫時無法到新加坡辦，她倒是很樂觀：「等疫情趕快結束，要是修復完沒有觀眾能看，我也可以在家自己看。」

疫情 香港 影展

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