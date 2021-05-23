歐洲歌唱大賽奪冠樂團主唱 遭疑在直播時吸毒 自願受檢

「天際月光」（Maneskin）主唱大衛，被懷疑在昨天節目直播時吸食古柯鹼。(美聯社)

歐洲歌唱大賽本屆冠軍得主、義大利 搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）的主唱大衛，被懷疑在昨天節目直播時吸食古柯鹼，主辦單位今天予以否認，並表示大衛將自願接受毒品檢測 。

法新社報導，網路瘋傳影片顯示，在比利時鹿特丹（Rotterdam）舉行的本屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）比賽現場，只穿一條紅色傳統皮褲（lederhosen）的大衛（Damiano David）在參賽者休息區座位彎下身體靠近桌面，疑似吸毒。他將在回到義大利後驗毒。

影片來源：YouTube

比賽主辦單位歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union，EBU）今天發表聲明說：「我們知道歐洲歌唱大賽義大利冠軍得主昨晚在參賽者休息區（Green Room）的影片引發的相關揣測。得獎樂團強烈否認吸毒指控，遭質疑的歌手也將在返回家鄉後自願接受毒品檢測。」

聲明還表示，天際月光昨晚就要求驗毒，但歐洲廣播聯盟沒辦法立即做出相關安排。

大衛今天稍早在冠軍記者會上被問到吸毒畫面時解釋，他當時往下看是因為吉他手拉吉（Thomas Raggi）打破一個玻璃杯。他說：「我不吸毒。拜託，各位，真的別這麼說。沒有古柯鹼。拜託別這麼說。」

天際月光稍晚也在樂團的Instagram（IG）帳號上表示，他們準備好接受檢測，因為他們「沒什麼好隱瞞」。