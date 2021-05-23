「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

羅愛英親餵女兒母乳。 圖／摘自Instagram

曾在北美大為賣座的「瘋狂亞洲富豪」主角吳恬敏與片中的老公亨利高汀，剛巧分別在去年夏天、今年春天升格為人父母，兩人都生女兒，但對於孩子的保護態度就有所不同。吳恬敏雖然開心在節目上透露女兒屁股上有俗稱的「蒙古斑」藍色瘀青，卻沒有把孩子的模樣公開；而亨利與台義混血的妻子羅愛英，就都有在社群網站 上分享女兒的可愛照片。

吳恬敏在「瘋狂亞洲富豪」、「舞孃騙很大」等片於美國 創下出色票房後，事業發展相當順利，但她卻也沒有忘了經營自己的家庭，去年8月生下女兒。她對著夜間談話秀主持人吉米法隆說了好幾次女兒有藍色的屁股，吉米一度以為自己弄錯她的意思，她才解釋因為自己和男友萊恩卡特納都是亞裔 ，因此女兒的身上出現大都發生在亞裔或是非裔身上的「蒙古斑」，在新生兒中算是最常見的色素性斑塊，是良性的胎記，大概2歲顏色就會淡掉，她自己也是直到生了女兒，才了解有「蒙古斑」這種現象，而身為音樂人的男友，還把這事寫成一首歌。

相較於吳恬敏當媽已經超過半年多，亨利高汀則是才不到兩個月的新手爸爸，卻每天都沉浸在快樂之中，感覺女兒一大早起床看他的眼神或是笑容，讓他每天都有值得期待與興奮的事，羅愛英則是發布自己親餵母乳的照片，將身為母親的喜悅和廣大網友分享。