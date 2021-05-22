茱兒芭莉摩酒醉激吻休葛蘭 兩人變熟因「召妓事件」

茱兒芭莉摩（左）與休葛蘭（右）曾於14年前合作浪漫喜劇「K歌情人」。(取材自推特)

茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)、休葛蘭(HughGrant)因合演「K歌情人」（Music and Lyrics相識多年，休葛蘭更力挺茱兒的YouTube頻道，上線接受她訪談，茱兒主動提及十多年前曾在紐約 一間餐廳巧遇休葛蘭，當時兩人都與各自的朋友喝得爛醉，被旁人起鬨後當眾接吻，兩人更同聲大笑說「真的超怪，我們當時還不熟」。

休葛蘭還原當時情境，表示那次聚會，是為了與電影 公司的同事討論工作，結果幾杯黃湯下肚，莫名就與隔壁桌的茱兒接吻，讓他覺得超糗，更大笑說：「而且我們接吻完之後，我竟然還能裝作沒事，繼續與同事討論劇本。」

休葛蘭也提及1995年演出新戲「懷胎九月」(Nine Months)時，因壓力太大，竟跑去召妓，結果與妓女談好價碼還沒下一步，就被警方逮捕，當年這則新聞曾鬧得滿城風雨，也重挫他的職業生涯，當時除了他的女友伊莉莎白赫莉(Elizabeth Hurley)之外，幾乎沒有女明星敢與他扯上關係，只有當時還不認識的茱兒，主動寫了一封信給他打氣，茱兒在訪談影片中回應自己是童星出身，多年以來一直活在鎂光燈下，深知休葛蘭的壓力極大，希望能盡微薄之力為他打氣。

兩人直到2007年才合作「K歌情人」，並成為朋友，休葛蘭才終於有機會當面向她致謝，「妳真的是個好人，願意為一個白癡加油，我那時只是一個被警察 逮捕的白癡成年人」。