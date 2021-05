哈利與梅根接受歐普拉專訪大爆王室內幕。路透

英國哈利 王子與妻子梅根接受歐普拉 專訪,衝擊英國王室形象。現在還有續集:梅根與歐普拉聯名擔任Apple TV+節目「你看不見的我」('The Me You Can't See',暫譯)的監製,21日首播。

影片來源:Apple TV

這是系列節目,談論的主題包括心理健康,哈利將與歐普拉和其他來賓共同討論親身經驗。知情人士透露,其中有一集非常個人,「哈利將投下更多實話炸彈」。

根據上周發布的節目預告,有一段是當年13歲的哈利凝視著亡母黛安娜王妃的靈柩。