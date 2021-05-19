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佟麗婭520「11字宣布離婚」老公4年前偷吃2女再衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）
中國女星佟麗婭（左）在2011年與導演陳思誠結婚。（取材自微博）

中國女星佟麗婭在2011年與導演陳思誠結婚，2017年男方卻被爆與兩女過夜，之後兩人雖仍照常過夫妻生活，卻頻傳離婚，20日夫妻兩人宣布離婚，她以11個字告別婚姻：「人間值得，未來可期，謝謝你。」男方也發文：「故事告一段落。」

（取材自微博）
（取材自微博）

佟麗婭2011年與陳思誠結婚，沒想到，就在5月20日這一天，夫妻倆同步發文證實離婚，她稍早在微博感性寫下：「人間值得，未來可期，謝謝你！」隨後tag了男方，消息一出立刻登上熱搜，震撼演藝圈。

現年35歲的佟麗婭，因出演陸劇「母儀天下」，被網友狂讚是「最美趙飛燕」。2014年她與男星陳思誠結婚，婚後育有一女「朵朵」。3年前陳思誠被爆帶2女開總統套房過夜，出軌事件引起外界一陣譁然，雖然事後佟麗婭選擇原諒腥夫，但婚變消息仍頻傳，今天兩人選在520這天公布離婚訊息，證實婚變傳聞。

陳思誠隨後也在微博發文表示，這段從2011年開始的戀情、2014年舉行的婚禮，已正式在2020年劃下句點，「故事告一段落。」他上傳佟麗婭和小孩一起躺在沙發上享受天倫之樂的照片，並有感而發地說：「你們永遠是我最愛的人，換種身分守護。」顯見兩人似乎是和平分開。

（取材自微博）
（取材自微博）

佟麗婭因演出「宮」、「北京愛情故事」等劇而走紅，還因戲生情，和男星陳思誠結婚，不過後來卻爆出陳思誠深夜私會女星，疑似出軌，當時許多人都力勸佟麗亞離婚，不過她最終仍選擇原諒。

兩人離婚消息一宣布，四年前陳思誠被爆與兩女過夜再度衝上熱搜。

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