新垣結衣閃嫁星野源 沒懷孕、沒同居、不會退出演藝圈

星野源（左）與新垣結衣（右）在「月薪嬌妻」特別篇還有生子戲。圖／摘自月薪嬌妻推特

「月薪嬌妻」CP成真。新垣結衣 、星野源 昨(19)日閃電宣布結婚，2人在共同聲明寫到「 我們兩人都抱著惶恐的心情，但也希望能獲得大家的祝福，今後我們會在互相扶持的人生道路上一起努力」，星野源也透過經紀公司表示「沒懷孕，沒同居，之後才會去正式登記」。

新垣結衣在聲明提到會離開經紀公司LesPros，往後會成立個人工作室，與丈夫一起生活，同時也感謝前公司的栽培，說自己入行20年，此次結婚、獨立工作就像是第二個成人禮，「對未來的不安以及期待，都混雜在其中，感覺很不可思議」，LesPros則回應鼓勵。「雖然合約結束，還是會繼續支持妳」。

新垣結衣、星野源因在2016年演出「月薪嬌妻」大受歡迎，也傳出假戲真作，更有爆料指出，星野源已經搬到新垣結衣的住家附近，星野源的事務所昨日向外界澄清，說他們原本只是好友，一直到拍完今年初上檔的「月薪嬌妻特別篇」才擦出愛火，並以結婚為前提交往。至於為何選在這時間，經紀公司則表示一直在討論時間，「考量到現在的疫情 ，以及兩人之後的工作安排，為了讓他們更能互相扶持，決定在這個時間點上向各位報告。」目前的婚禮、婚宴都未定，兩人甚至還沒同居，不過目前已開始討論婚後的狀況。

喜訊一出，引來許多網友熱情支持，在「月薪嬌妻」演出新垣結衣小阿姨的石田百合子，更在IG發文，說自己開心到快要流鼻血，「我現在就像我在劇中的角色百合一樣開心，恭喜，這真的是了不起的新聞。」

在劇中飾演新垣結衣爸爸的宇梶剛士，難掩喜悅說：「連我這裡都收到這麼多的祝福，證明真的有很多人喜歡這部劇，也喜歡這兩人，真的是非常恭喜。」連「月薪嬌妻」編劇野木亞紀子都興奮直呼，「真的太開心了，太值得恭賀了，好開心，超棒的啦」。