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台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

新垣結衣、星野源證實結婚 「月薪嬌妻」成真

記者蔡佩芳／即時報導
新垣結衣、星野源。（取材自推特）
新垣結衣、星野源。（取材自推特）

曾一起合演「月薪嬌妻」的日本知名女星新垣結衣與歌手星野源今天透過事務所宣布婚訊。

日本知名女星新垣結衣。（取材自Facebook）
日本知名女星新垣結衣。（取材自Facebook）

兩人透過經紀公司聯名發表婚訊，兩人表示，今後也希望繼續互相支持，共同積累未來的時光。兩人都還不夠成熟，希望社會各界可以溫柔的守護他們，不勝感激。兩人也不忘在最後提到，希望新冠肺炎的疫情能夠早日平復。

日本知名女星新垣結衣與歌手星野源今天透過事務所宣布婚訊。（取材自IG）
日本知名女星新垣結衣與歌手星野源今天透過事務所宣布婚訊。（取材自IG）

新垣結衣與星野源結婚的消息傳出後，日本人常用的社群平台推特流行趨勢立刻被攻占前三名關鍵字。第一名是新垣結衣、第二名是兩人共演的日劇月薪嬌妻的劇名簡寫，第三名則是報導相關新聞的知名日本媒體ORICON。由於新垣結衣被視為日本、甚至是東亞許多粉絲心中的女神，結婚消息傳出震撼各界，有日本網友說「這是比奧運共更重要的事」，也有台灣網友說「比三級警戒更重要的事，結衣結婚」。

新垣結衣與星野源結婚的消息傳出後，日本人常用的社群平台推特流行趨勢立刻被攻占前三...
新垣結衣與星野源結婚的消息傳出後，日本人常用的社群平台推特流行趨勢立刻被攻占前三名關鍵字。（取材自推特）

這不是第一次日本因為女星結婚而引起熱議。去年同樣為女神級演員石原聰美閃電宣布結婚當天，也曾攻占日本網路輿論，由於當天剛好東京證券交易所剛好故障，就有網友bullbear48開玩笑整理近年男神、女神等級的藝人結婚後對股市的影響：堀北真希結婚，日股跌了895點；福山雅治結婚，日股跌了714點；北川景子結婚，日股跌了479點；優香結婚，日股跌了528點；小倉優子再婚，日股跌了307點；石原聰美結婚，東京交易所被物理性破壞。當時就有人預測，如果新垣結衣結婚，東京證券交易所可能會「直接倒閉」。

星野源 新冠肺炎 新垣結衣

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