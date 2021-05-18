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太「政治正確」？「慾望城市」用3位非白人取代莎曼珊

記者蘇詠智／即時報導
安東尼麥奇稱接下「美國隊長」重任沒有收到負評。圖／摘自imdb
安東尼麥奇稱接下「美國隊長」重任沒有收到負評。圖／摘自imdb

21世紀的影視節目，非得比過去更「政治正確」？才剛公布客串嘉賓名單的「六人行」再團圓特別節目被砲轟沒有半個黑人嘉賓；即將拍攝的「慾望城市」續篇影集將加入3位女性主角，都設定成非白人；漫威已確定由黑人男星安東尼麥奇扮演的「獵鷹」接任新一代「美國隊長」，他自認接班到現在沒有收到任何反彈。

時代真的和以前不同了，影視工作者應該有很深的感觸。「六人行」和「慾望城市」全盛時期，沒收到外界對於「主角全無有色人種」有太多批評，可是捲土重來的「慾望城市」續篇影集「 And Just Like That….」就要大動作改善這個問題，根據歐美娛樂媒體報導，新的編劇群中，有色人種將佔一半，原先4位女主角的陣容在飾演「肉食女」莎曼珊的金凱特蘿不回歸後，將一口氣擴張到6位連戲要角，新加入凱莉、夏綠蒂、米蘭達的3個新主角全部會是非白人女性，等於用3個有色人種的女子填補一個莎曼珊。對此，舊影迷不一定領情，不少人認為莎曼珊是全劇一大亮點，少了她已經原味大失，是不是用政治正確的原則來彌補，其實大家不一定在意。

「六人行」重聚邀了大衛貝克漢、小賈斯汀、女神卡卡等重量級特別來賓，快要20組的陣容中甚至包括南韓的「防彈少年團」BTS、印度裔喜劇女王敏蒂卡林、巴基斯坦籍諾貝爾獎得主馬拉拉，並沒完全忽視非白人，卻徹底撇除黑人，難免讓人感覺不太對勁，也想當然爾成了箭靶。

至於新「美國隊長」安東尼麥奇則坦言：「你心裡其實很清楚，一旦從一個白人手上接下盾牌，一定會有人認為，就是因為你是黑人才會被指定接班等等，我預期會有這樣的聲浪，但我還真的都沒有碰過。」漫畫中他所飾演的山姆確曾接任美國隊長， 雖減少不少漫威迷的抗拒心理，還是有很多人堅持「酷寒戰士」巴奇應先接班。

「六人行」團聚特別節目備受矚目，卻被砲轟特別來賓沒有黑人。圖／摘自HBO Max
「六人行」團聚特別節目備受矚目，卻被砲轟特別來賓沒有黑人。圖／摘自HBO Max
「慾望城市」3位元老女主角將在續篇中增加3位非白人的新姊妹淘。圖／摘自imdb
「慾望城市」3位元老女主角將在續篇中增加3位非白人的新姊妹淘。圖／摘自imdb

黑人 美國 漫威

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