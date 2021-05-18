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網狀禮服超辣 克莉絲汀史都華主演香奈兒最新廣告

記者吳曉涵／台北報導
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》形象廣告由品牌大使克莉絲汀史都華擔綱主演，德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡。圖／摘自官網
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》形象廣告由品牌大使克莉絲汀史都華擔綱主演，德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡。圖／摘自官網

香奈兒去年12月發表了2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》，當時為了防疫考量，現場只有品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）一個觀眾。而近日此系列形象廣告曝光，正是由克莉絲汀史都華擔綱主演，她身穿即將在6月上市的工坊系列服飾，展現貴氣帥氣兼具的女性魅力。

這次掌鏡的大師是德國時尚攝影師Juergen Teller，拍攝背景也和秀場一樣都是選在別名「女士城堡」的法國香儂頌城堡（Château de Chenonceau）。擅長捕捉單一人物與場域間奇妙細微特殊氛圍的Juergen Teller，將克莉絲汀史都華穿梭在樹林、河邊和斜倚在斑剝牆面的姿態幻化為強悍、柔美、神秘、性感的多變風貌。而克莉絲汀史都華一貫的「厭世」表情，在工坊系列的經典黑白服飾襯托下，似乎也多了點以往少見的熟女韻味。在她演繹的造型中，其中一套菱格紋網狀禮服內襯肉色薄紗布料，看起來超級性感火辣，又不失優雅。

香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列服裝風格深受16世紀法國著名皇后凱薩琳·德·美第奇（Catherine de Medici）時期影響，而香儂頌城堡目前重要的建築本體也是由凱薩琳·德·美第奇打造的。此外，香奈兒女士當年創作出的標誌性品牌元素，也跟城堡內許多細節有巧合的相似之處，像是車道兩旁的石獅子、隨處可見的雙C字母縮寫（代表凱薩琳·德·美第奇）和這次大秀所選的長廊地板上的黑白菱格紋組合圖樣等等，這些也都激發了藝術總監維吉妮‧維婭（Virginie Viard）的靈感。

她更延續香奈兒女士一直以來對16世紀文藝復興時期女性衣著「既符合當時年代又不失大膽」的欣賞之情，在這次的工坊系列的單品中保留現代實穿特性的同時也在局部加入了中世紀的造型特色，打造精緻奢華的女強人姿態。

香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château ...
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》形象廣告由品牌大使克莉絲汀史都華擔綱主演，德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡。圖／摘自官網
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列大秀去年底在別名「女士城...
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列大秀去年底在別名「女士城堡」的法國香儂頌城堡（Château de Chenonceau）舉辦。圖／香奈兒提供
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château ...
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》形象廣告由品牌大使克莉絲汀史都華擔綱主演，德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡。圖／摘自官網
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château ...
香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》形象廣告由品牌大使克莉絲汀史都華擔綱主演，德國時尚攝影師Juergen Teller掌鏡。圖／摘自官網

影片來源：YouTube CHANEL頻道

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