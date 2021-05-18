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日資深男星田村正和驚傳上月病逝 享壽77歲

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日資深男星田村正和驚傳上月病逝 享壽77歲

記者李姿瑩／台北報導
田村正和人生謝幕。圖／摘自日本體育
田村正和人生謝幕。圖／摘自日本體育

曾演出時代劇「眠狂四郎」、刑事劇「古畑任三郎」的資深男星田村正和，昨驚傳已於4月3日下午病逝，享壽77歲。

田村正和是日本藝壇實力派演員，與哥哥田村高廣、弟弟田村亮合稱「田村三兄弟」。台灣觀眾對他並不陌生，經典代表作品「古畑任三郎」從1994年起，系列劇集演出超過10年。近年來他也嘗試多部流行劇，包括「頑固老爹」、「老爸」，是日劇中頑固爸爸的代表人物。

田村正和1961年以電影「永遠的人」出道，演技精湛，主演過許多膾炙人口的作品，包括日劇「爸爸是主播」、「眠狂四郎」、「古畑任三郎」、「美人」、「頑固老爹」等。

在日劇吹起熟男風潮後，田村正和也有不少感情戲碼，在日劇「協奏曲」中甚至與木村拓哉互為情敵，爭奪宮澤理惠芳心。他從戲劇、電影到舞台劇皆有涉獵，但近年身體狀況亮紅燈，2016年拍完「松本清張」系列特別篇後，因健康惡化停工1年，頻頻傳出烏龍死訊。

電視台員工曾透露，田村正和確實有異狀，在用餐時手部不停發抖，無法靠自己的力量切肉。他的死因和心臟疾病有關，和過去開刀裝心臟支架等病史不謀而合，但田村正和先前受訪時並未承認自己動刀救心。

「女性自身」曾經拍到他在家中附近出沒，174公分高的身材瘦到只剩52公斤，皮包骨的狀態嚇到不少影迷。當時傳出他已經在為身後事做準備，花費15萬美元購買墓地，包括財產分配、安葬地點等，他老早做好安排。2018年的「眠狂四郎‧The Final」是他最後的遺作，用招牌時代劇角色告別觀眾。

▼田村正和演出的「古畑任三郎」深植人心：

影片來源：YouTube

日劇 電影 舞台劇

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