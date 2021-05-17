「黑豹」查德威克獲MTV大獎 全場起立致敬

「汪達與幻視」是本屆MTV影視大獎的最大贏家。（取材自Instagram）

上個月奧斯卡 金像獎頒獎典禮上意外失去最佳男主角大獎的「藍調天后」查德威克鮑斯曼，在代表觀眾口味的MTV影視大獎終於得到身後哀榮，勇奪最佳電影 表演獎，甚至擊敗「猶大與黑色彌賽亞」的奧斯卡最佳男配角丹尼爾卡盧亞。頒獎人亞拉沙希迪讚嘆他的影響力會永遠持續，他的藝術表現和他的作為改變了這個世界，大家對此深深的感激，不但永遠愛他也會永遠懷念他，全場觀眾起立鼓掌向英年早逝的他致敬，奧斯卡令各方失望、未能出現的感人高潮，在MTV影視大獎頒獎典禮上終於還給觀眾，而查德威克生前也曾以「黑豹」獲得最佳英雄、最佳電影演員等獎。

在其他獎項方面，幾乎是漫威 與Netflix平分，前者略勝一籌。漫威兩大影集「汪達與幻視」、「獵鷹與酷寒戰士」各有斬獲，扮演緋紅女巫汪達的伊莉莎白歐森擊退「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊等強敵拿下最佳影集演出獎，該劇還拿下最佳影集、最佳打鬥等獎，飾演女巫艾嘉莎的凱薩琳韓得到最佳反派。

而「獵鷹與酷寒戰士」中接班成為新一代「美國隊長」的安東尼麥奇奪得最佳英雄獎，連他的前輩克里斯伊凡都沒有獲得過此獎，過去漫威英雄中只有「復仇者聯盟：終局之戰」小勞勃道尼和「黑豹」查德威克鮑斯曼曾獲得。安東尼飾演的「獵鷹」與賽巴斯汀史丹扮演的「酷寒戰士」也一起拿下最佳雙人組。

Netflix「愛的過去進行式3：真愛永遠」打敗一堆戲院上映院線片得到最佳電影獎，其他包括「鬼莊園」等劇也都各自得獎，漫威和Netflix兩強夾殺下，只有本屆主持人萊絲莉瓊斯以「來去美國2」得到最佳喜劇表演，替亞馬遜搶下唯一一獎。