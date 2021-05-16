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「超人」亨利卡維爾為女友發怒 要求別再亂傳八卦

記者蘇詠智／即時報導
亨利卡維爾與女友娜塔莉維斯庫索戀情正甜蜜，謝絕外界過度關心。圖／摘自Instagram
亨利卡維爾與女友娜塔莉維斯庫索戀情正甜蜜，謝絕外界過度關心。圖／摘自Instagram

死忠粉絲難免會對偶像的生活過度關心甚至臆測，但「超人」亨利卡維爾可不願意再忍，特別於社群網站上留言，希望大家不要再亂瞎掰他的感情發展或是演藝工作近況，這樣會傷害到他最在乎的人，他呼籲大家一起釋放正能量、減少負面言論。

亨利卡維爾上個月才公開新女友娜塔莉維斯庫索，全球無數迷姊迷妹的心碎成片片，網友競相挖掘娜塔莉的身家背景，發現她在少女時期已經在MTV台的真人秀亮過相，並且坦承是家境富裕的千金小姐。

而她在社群網站上自稱是影片公司副總裁，該公司又正好是亨利演出的「天才少女福爾摩斯」製作公司之一，因此傳言紛紛，甚至有稱亨利在該片首集只是陪襯女主角蜜莉芭比布朗的配角，但在確定要開拍的續集中，戲份會大增到雙掛主角的程度，閒言閒語令他頗為困擾。

除此之外，他雖然希望能繼續在DC英雄片扮演超人，籌拍這系列的華納兄弟影業已經確定要重啟「超人」片集並找位黑人男星主演，他的影迷大感失望，對事情的發展也有很多推論。

亨利稱自己很了解去散布藝人的八卦有時樂趣無窮，可是粉絲們的熱情用錯位置，也太充滿負面能量，對於目前的感情與事業，他非常滿意，要是大家也能夠一起為他感到開心，他會非常感激。

亨利卡維爾飾演超人，受到不少觀眾喜愛。圖／摘自imdb
亨利卡維爾飾演超人，受到不少觀眾喜愛。圖／摘自imdb

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