班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲再戀 奧斯卡影后竟然超興奮

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲再度打得火熱，受到各方矚目。（路透資料照片）

曾經訂婚卻分手的班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），近日被發現一起到蒙大拿州 滑雪度假，疑似舊情復燃，八卦 雜誌更傳他們假期結束後彼此關係更密切、天天聯絡，連珍妮佛洛佩茲的好友都覺得兩人有可能再一次熱戀，且比上一次持續更久。

班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲上一次交往鬧得轟轟烈烈，雖然引來「炒新聞」的批評，顯然也有人是它們的忠實支持者，那就是年輕當紅的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），她開心到直接亂入好友的podcast節目，分享班與珍在蒙大拿州共度浪漫假期的新聞，直呼自己太興奮、太為他們感到開心了，於是本來話題還在身為節目主持如何在一趟和姊妹好友去亞特蘭大 的旅行中受到廠商贊助，瞬間歪樓到班艾佛列克當年送給珍妮佛洛佩茲的名牌鑽石婚戒上，珍妮佛勞倫斯還確信那枚戒指價格120萬美元，簡直對班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲的交往細節瞭若指掌。

珍妮佛勞倫斯對其他同業的八卦，參與的熱情很高。（路透資料照片）

事實上，珍妮佛勞倫斯以前就承認很愛在家看真人秀，或許對於影劇八卦她的關注程度不見得輸給一般觀眾，倒是珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克雖然再度熱戀的可能性很高，但珍妮佛洛佩茲才剛和A-Rod取消婚約，其實並沒有很急著要馬上進入下一段認真的關係中，因此班艾佛列克是不是真把她再次追到手？還得拭目以待。