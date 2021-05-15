梁朝偉 林志玲再續「赤壁」情？吳宇森有望改編網路劇

「赤壁」眾星雲集，票房反應不錯。取材自HKMDB

吳宇森執導的古裝史詩「赤壁」，不但集合梁朝偉、金城武、張震、林志玲 、趙薇等的一流卡司，在各地都有不錯票房，中國 賣破5.6億人民幣，吳宇森不但在威尼斯影展獲終身成就獎，以及上海國際電影 節華語電影節傑出貢獻獎，片子本身也得到第13屆中國電影華表獎、美國拉斯維加斯影評人協會最佳外語片和日本每日電影大獎最佳外語片等殊榮，至今仍讓廣大觀眾印象深刻。

台灣第一名模林志玲以「赤壁」的小喬作為主演電影的第一次，美麗優雅紅到日本，也因而之後演出了「赤壁」的舞台劇、結識目前夫婿AKIRA，「赤壁」在她人生中有獨特的重要意義。而今大陸人人娛樂CEO廖寶軍特別與吳宇森會面洽談將「赤壁」改編成大型網路劇，鎖定的主角人選還是當年片中的梁朝偉與林志玲。

廖寶軍與吳宇森會面的照片曝光後，他寫道：「一天十幾個會，奮鬥的路上，沒有誰會隨隨便便成功，加油。」原來吳宇森在和他見面之前，已經從早到晚開了10多個會議、見了很多人。75歲的電影名導卻還有30多歲年輕人那般的活力，讓很多晚輩自嘆弗如。人人娛樂期待今年能將「赤壁」網路劇的劇本完成，擬由吳宇森親自負責創作。