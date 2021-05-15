我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

梁朝偉 林志玲再續「赤壁」情？吳宇森有望改編網路劇

記者蘇詠智／即時報導
「赤壁」眾星雲集，票房反應不錯。取材自HKMDB
「赤壁」眾星雲集，票房反應不錯。取材自HKMDB

吳宇森執導的古裝史詩「赤壁」，不但集合梁朝偉、金城武、張震、林志玲、趙薇等的一流卡司，在各地都有不錯票房，中國賣破5.6億人民幣，吳宇森不但在威尼斯影展獲終身成就獎，以及上海國際電影節華語電影節傑出貢獻獎，片子本身也得到第13屆中國電影華表獎、美國拉斯維加斯影評人協會最佳外語片和日本每日電影大獎最佳外語片等殊榮，至今仍讓廣大觀眾印象深刻。

台灣第一名模林志玲以「赤壁」的小喬作為主演電影的第一次，美麗優雅紅到日本，也因而之後演出了「赤壁」的舞台劇、結識目前夫婿AKIRA，「赤壁」在她人生中有獨特的重要意義。而今大陸人人娛樂CEO廖寶軍特別與吳宇森會面洽談將「赤壁」改編成大型網路劇，鎖定的主角人選還是當年片中的梁朝偉與林志玲。

廖寶軍與吳宇森會面的照片曝光後，他寫道：「一天十幾個會，奮鬥的路上，沒有誰會隨隨便便成功，加油。」原來吳宇森在和他見面之前，已經從早到晚開了10多個會議、見了很多人。75歲的電影名導卻還有30多歲年輕人那般的活力，讓很多晚輩自嘆弗如。人人娛樂期待今年能將「赤壁」網路劇的劇本完成，擬由吳宇森親自負責創作。

林志玲在「赤壁」扮演的小喬，讓人頗有印象。取材自HKMDB
林志玲在「赤壁」扮演的小喬，讓人頗有印象。取材自HKMDB
吳宇森（左）與廖寶軍會面。圖／人人娛樂提供
吳宇森（左）與廖寶軍會面。圖／人人娛樂提供

電影 林志玲 中國

上一則

代孕判決出爐 鄭爽沒拿到2孩子撫養權

延伸閱讀

台北電影獎 「無聲」入圍8項最大贏家

台北電影獎 「無聲」入圍8項最大贏家

林志玲分享舊照 母女同框甜互動

林志玲分享舊照 母女同框甜互動
林志玲罕見曬母合照 超甜互動凍齡仙照曝光

林志玲罕見曬母合照 超甜互動凍齡仙照曝光
林志玲、AKIRA受訪 鏡頭外甜蜜秀恩愛

林志玲、AKIRA受訪 鏡頭外甜蜜秀恩愛

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

2021-05-10 10:27
梓梓和媽媽一起穿性感泳裝。圖／摘自臉書

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

2021-05-09 13:38
陶妮基坦（左）和「雲杜孃」女配角都有上身裸露的演出。（取材自IMDb）

「雲杜孃」豔星59歲去世 曾是台影史首位「露點」女神

2021-05-08 20:27
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定