「六人行」重聚特別節目5月下旬首播 BTS當特別來賓

「六人行」至今仍受到廣大觀眾的喜愛。取材自HBO Max

美國 經典喜劇「六人行」備受各方期待的原班人馬重聚特別節目，由於新冠肺炎疫情 的影響，原定去年作為HBO Max開張鉅獻，結果剛好延了一年，要成為該平台的周年慶強打，本月27日正式上架，全球各地的影迷都開心不已，直呼再等兩周就等到了。

防彈少年團將在「六人行」重聚特別節目登場。路透資料照片

珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲、麗莎庫卓、麥特勒布蘭、馬修派瑞、大衛史威莫全員到齊，加上幾位主要的編導一起回顧當年共事的趣事、糗事等各種回憶，原本已夠讓觀眾迫不及待想先睹為快，但節目方面還請來一堆重量級特別嘉賓，讓內容更為精彩，包括小賈斯汀、防彈少年團BTS、女神卡卡、辛蒂克勞馥、基特哈林頓、卡拉迪樂芬妮等，他們和這齣名劇有何連結？讓各方好奇不已。此外曾經客串「六人行」的湯姆謝立克、瑞絲薇絲朋等也要回歸，預期將是節目中的亮點。

「六人行」雖然早在2004年已落幕，十多年來熱度始終不退，在影音串流平台都還是收視最佳的節目之一，也因此HBO Max去年正式開站，就計畫要以「六人行」再團圓的特別節目打頭陣，6位主角據稱都拿到250萬美元的高酬，如今雖然延了整整一年才能登場，粉絲們還是很興奮，畢竟遲到總比不到好。