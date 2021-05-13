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「神力女超人」就以巴衝突發聲 被轟到社群媒體關留言

編譯周辰陽／即時報導
蓋兒加朵近日就以巴衝突發出聲明，引來支持巴勒斯坦人民的支持者強烈反彈，導致臉書、推特與Instagram全都關閉留言。圖為蓋兒加朵演出「神力女超人1984」劇照。取材自IMDb
蓋兒加朵近日就以巴衝突發出聲明，引來支持巴勒斯坦人民的支持者強烈反彈，導致臉書、推特與Instagram全都關閉留言。圖為蓋兒加朵演出「神力女超人1984」劇照。取材自IMDb

以色列與巴勒斯坦的衝突持續惡化，「神力女超人」的演員蓋兒加朵（Gal Gadot）就此貼出聲明。雖然許多網友轉推、引用與按讚，卻也引發支持巴勒斯坦人民的支持者強烈反彈，導致臉書推特與Instagram等全都關閉留言。

蓋兒加朵在聲明指出，「我的心碎了，我的國家正在戰爭中，我擔心我的家人、我的朋友。我擔心我的人民。這是一個持續太久的惡性循環。以色列值得以一個自由安全的國家生存。我們的鄰居值得同樣的待遇。我為受難者和他們的家人祈禱，我祈求此一難以想像敵意的結束，我祈求我們的領袖找到解決方法，讓我們能和平共處，我為更好的日子祈禱」。

雖然蓋兒加朵在聲明盡力面面俱到，但支持巴方的網友不肯買單，把同樣是以色列人的娜塔莉波曼（Natalie Portman）拿來對比，砲轟「她甚至連巴勒斯坦都講不出來」、「一個現實生活活像惡棍的虛構英雄」、「把蓋兒加朵從神力女超人去掉，這惡毒女人不值得那個角色。LADbible還指出，「驚奇隊長」演員布麗拉森（Brie Larson）似乎已取消追蹤蓋兒加朵。

不過，一位支持蓋兒．加朵的網友倒是直言，就因為她是以色列國防軍的退伍軍人，才在網路被當成眼中釘，更讚揚她眼見衝突發生，仍有勇氣分享和平的暖心訊息。

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