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瑞夫史波新戲表現佳 狂讚李安「在世最棒導演」

記者陳建嘉／台北—倫敦連線專訪
瑞夫史波（右）、埃絲特史密斯（左）在「而立人生」以現代人角度，犀利看待愛情、家庭等元素。圖／Apple TV+提供
瑞夫史波（右）、埃絲特史密斯（左）在「而立人生」以現代人角度，犀利看待愛情、家庭等元素。圖／Apple TV+提供

瑞夫史波、埃絲特史密斯近期帶來浪漫新劇「而立人生」第2季，日前接受亞洲媒體訪問，瑞夫曾與李安合作「少年Pi的奇幻漂流」，受訪時一聽到李安，除了感性表示自己在影壇若有些許成就，李安絕對居功厥偉，也大讚「李安是目前在世最棒的導演」。

瑞夫曾在「少年Pi」飾演戲分吃重的記者，與中年「Pi」有不少對戲，他提到自己片尾有段關鍵對白是「我相信那個有老虎的故事」，李安不斷告誡他，這是非常重要的一句話，他也頃盡心力去詮釋，但前後仍演了88次，「李安真的很厲害，他總是要求完美」，也知道李安先前拿下英國影藝學院的終身成就獎，「我只能說能與他合作，是我這一生的榮幸」。

瑞夫、埃絲特在「而立人生」飾演一對積極求子的情侶，第2季決定領養小孩，發生一連串的幽默笑料。瑞夫認為這部劇反應時下年輕男女的愛情觀，「他們認知到自己需要一個小孩，不一定要是親生的，但要讓他們更了解，怎麼去好好愛一個人」。

瑞夫、埃絲特在劇中總是唇槍舌劍，合作火花四射，被問有沒有先培養默契，埃絲特立刻笑答：「沒有，我們不合，裡面的吵架都是真的。」隨後才認真說彼此會先研究對白、人物個性，讓這個故事變得更真實。2人演出「而立人生」時，有參考不少經典愛情喜劇表演，更誇讚湯姆漢克、休葛蘭等偉大演員，「他們很迷人，會想跟他們劇中角色談戀愛」。

「而立人生」由瑞夫史波（左）、埃絲特史密斯（右）主演，講述一段浪漫又瘋狂的求子旅...
「而立人生」由瑞夫史波（左）、埃絲特史密斯（右）主演，講述一段浪漫又瘋狂的求子旅程。圖／Apple TV+提供
瑞夫史波（右）、埃絲特史密斯（左）在「而立人生」飾演情侶，相當有火花。圖／App...
瑞夫史波（右）、埃絲特史密斯（左）在「而立人生」飾演情侶，相當有火花。圖／Apple TV+提供
李安曾與瑞夫史波合作「少年Pi的奇幻漂流」，瑞夫盛讚他是「目前世界上最好的導演」...
李安曾與瑞夫史波合作「少年Pi的奇幻漂流」，瑞夫盛讚他是「目前世界上最好的導演」。（歐新社資料照）

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