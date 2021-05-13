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「艾倫秀」紅遍全球 防彈少年團、林育羣都是座上賓

記者陳建嘉／即時報導
林育羣曾因為登上「艾倫秀」演唱招牌曲「I Will Always Love You」紅遍全球。圖／摘自TheEllenShow YouTube
林育羣曾因為登上「艾倫秀」演唱招牌曲「I Will Always Love You」紅遍全球。圖／摘自TheEllenShow YouTube

美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮，宣告主持18年的「艾倫秀」將於明年收攤，即便她近年爆出不少負面傳聞，但畢竟是陪伴觀眾多年的節目，宣告劃下句點，依舊令全球粉絲不捨。「艾倫秀」曾訪問過許多亞洲明星，無論是台灣的林育羣、左左右右或是韓國天團「防彈少年團」都曾在節目中受訪。

林育羣以高亢又溫柔的美聲在華人歌壇受到注目，就連艾倫也被他吸引，力邀他參加「艾倫秀」，更以「來自台灣的神奇男孩」稱讚他，而當他在節目唱出惠妮休斯頓招牌曲「I Will Always Love You」時，更是激動鼓掌，當下還送他「美國偶像」演唱會門票，鼓勵他繼續追夢。

(影音來源：世界新聞網)

超萌雙胞胎「左左右右」曾3度遠赴美國參加「艾倫秀」，艾倫也被這對可愛童星打動，甚至邀請知名DJ「Twitch」為她們編舞 。艾倫當時還親切詢問，怎麼分辨2人？她們立刻活用剛練好的英文，左左說：「我很漂亮I am beautiful！」右右說：「我很可愛I am cute！」逗得艾倫哈哈大笑。

艾倫也曾訪過韓國天團「防彈少年團」，開場便用「全世界最棒的男孩團體」稱讚他們，當時還問「有沒有人已經交女友了」，成員智旻立刻指向在場所有女觀眾，讓在場所有粉絲瘋狂尖叫。

艾倫狄珍妮（右）曾在節目上誇讚「左左右右」超級可愛。圖／摘自TheEllenSh...
艾倫狄珍妮（右）曾在節目上誇讚「左左右右」超級可愛。圖／摘自TheEllenShow YouTube
艾倫狄珍妮曾在「艾倫秀」上盛讚防彈少年團是「全世界最棒的男孩團體」。圖／摘自Th...
艾倫狄珍妮曾在「艾倫秀」上盛讚防彈少年團是「全世界最棒的男孩團體」。圖／摘自TheEllenShow YouTube

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