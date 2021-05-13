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艾倫狄珍妮主持19年脫口秀收攤 傳珍妮佛可能接任

記者陳建嘉／即時報導
艾倫狄珍妮近2年深陷耍大牌、態度惡劣醜聞，但她堅決表示節目收攤與負面新聞無關。（路透資料照）
艾倫狄珍妮近2年深陷耍大牌、態度惡劣醜聞，但她堅決表示節目收攤與負面新聞無關。（路透資料照）

63歲艾倫狄珍妮是王牌主持人，「艾倫秀」曾獲32座艾美獎肯定，無數大牌巨星爭相排隊上節目，可說是北美最受歡迎的脫口秀節目，近期艾倫接受外媒採訪，首度證實節目會在明年第19季畫下句點，「雖然這節目很棒，也很好玩，但已經沒有挑戰性了」。

艾倫接受美媒「好萊塢報導者」訪問，感慨表示自己身為一名創作者，就需要不斷接受挑戰，她與老婆波蒂亞德蘿西早在3年前，就討論應該離開節目，嘗試新挑戰，原本在2018年就要收攤，當時被電視台高層慰留，才決定續約3年，但她當時很清楚這是最後一次續約，先前與高層主管再度面談時，堅決表明自己的求去意願，終於獲准請辭。

艾倫以暖心又幽默的形象，打動許多名人及觀眾的心，節目共製播超過3000集，訪問也超過2400位名人，不只布萊德彼特、湯姆克魯斯等大明星，就連歐巴馬、喜萊莉都曾接受過她的採訪，不過艾倫去年開始陷入醜聞，被超過30名的員工以及來賓，接連向媒體爆料，指控她不當砍薪水、言語霸凌以及耍大牌，更漠視身邊好友性騷擾、種族歧視，指控她是人前親切、人後無情的雙面人，她去年9月曾公開道歉：「我對受到我影響的人抱歉，我知道自己的位置有特權，也該負起責任，我對這一切言行負責。」形同默認過去曾對員工、來賓態度不佳。

如今艾倫受訪，她強調員工是自己最好的朋友，與他們告別非常困難，「我們就像一家人，他們是我最好的朋友，我每天都過得很開心」，而她之後也將接受歐普拉訪問，暢談節目收攤的心路歷程，外傳她的好友珍妮佛安妮斯頓可能接任主持，對此，艾倫並沒有進一步回應。

艾倫狄珍妮親口證實「艾倫秀」會在明年劃下19年主持的句點。圖／摘自艾倫秀臉書
艾倫狄珍妮親口證實「艾倫秀」會在明年劃下19年主持的句點。圖／摘自艾倫秀臉書

種族歧視 湯姆克魯斯 歐普拉

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