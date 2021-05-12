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全英音樂獎／杜娃黎波奪年度專輯、女歌手成最大贏家

記者陳建嘉／綜合報導
杜娃黎波拿下全英音樂獎2項大獎。（圖：華納音樂提供）
杜娃黎波拿下全英音樂獎2項大獎。（圖：華納音樂提供）

2021全英音樂獎 因疫情影響延至今日舉行；典禮中，「危險系繆思女神」杜娃黎波（Dua Lipa）以最新專輯「流行先鋒 Future Nostalgia」拿下年度專輯及最佳女歌手等兩項大獎成為最大贏家。

在榮獲最佳女歌手殊榮時，杜娃感性表示要特別將這個獎獻給英國護士伊莉莎白·阿尼翁伍Dame Elizabeth Anionwu，表達對其於醫療保健中奉獻的感謝。而上周才發表新曲的「英倫搖滾天團」酷玩樂團Coldplay，在英國著名的泰晤士河上以搶眼的燈光、視覺效果搭配絢爛花火演唱新曲「Higher Power」，為典禮揭開序幕。年僅20歲、歌聲震懾人心的「潛力新秀」葛莉芙（Griff）則獲得全英音樂獎「潛力新星 Rising Star」肯定。

今年全英音樂獎獎座跳脫以往設計，首次一分為二，讓得獎者也能將獎座與相關人員分享。在獲得最佳女歌手榮耀時，杜娃黎波表示要將獎座獻給英國護士伊莉莎白阿尼翁伍，因為一直以來伊莉莎白對抗著種族歧視並致力於照護工作、保護著前線的工作者。同時，杜娃也提及前線的工作者值得更多的感謝和尊重，除了邀請大家給予他們更多的支持，更呼籲英國首相該為前線工作者提升更多的福利。斬獲大獎的杜娃黎波亦在典禮中帶來精采的組曲表演，一連演唱專輯中「Love Again」、「Physical」、「Hallucinate」等多首熱門曲目。

泰勒絲獲得全英音樂獎的全球偶像獎，防彈少年團原本有入圍最佳國際團體獎，可惜最後輸給美國女團HAIM。

全英音樂獎得獎名單：

最佳英國年度專輯：「流行先鋒」杜娃黎波（Dua Lipa）

最佳英國男歌手：J Hus

最佳英國女歌手：杜娃黎波

最佳英國單曲：「甜蜜滋味」哈利史戴爾（Harry Styles）

最佳英國團體：混合甜心（Little Mix）

最佳英國新人：阿洛帕克斯（Arlo Parks）

最佳國際男歌手：威肯(The Weeknd)

最佳國際女歌手：怪奇比莉（Billie Eilish）

最佳國際團體：海慕樂團（HAIM）

全球偶像大獎：泰勒絲（Taylor Swift）

防彈少年團可惜最後無緣獲得全英音樂獎。（取材自防彈少年團臉書）
防彈少年團可惜最後無緣獲得全英音樂獎。（取材自防彈少年團臉書）
杜娃黎波拿下全英音樂獎2項大獎，是最大贏家。（圖：華納音樂提供）
杜娃黎波拿下全英音樂獎2項大獎，是最大贏家。（圖：華納音樂提供）

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