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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯曾3度獲金球獎，把3座獎都退還主辦單位。圖／摘自YouTube
湯姆克魯斯曾3度獲金球獎，把3座獎都退還主辦單位。圖／摘自YouTube

金球獎面臨頒發近80屆以來的最大危機，美國影視界砲轟主辦單位-好萊塢外籍記者協會多年沒有非裔成員、過於種族歧視，連日來已經不少紅星放話要抵制。先有今年視帝馬克魯法洛表示沒辦法將得這座獎當成榮耀或開心，思嘉莉約翰森隋後也公開聲明稱以往參加該協會辦的訪問總會碰到一些性別歧視或不舒服的狀況，呼籲大家停止姑息、不要再和他們合作。但他們的動作都沒有湯姆克魯斯出手那麼具殺傷力，他將自己獲得的2座影帝和1座最佳男配角獎座全退還，以示抗議。

好萊塢外籍記者協會向來出了名的愛討好大牌，金球獎過去為了讓大牌在入圍名單上有所斬獲，曾數度被外界恥笑，而今這些大牌見苗頭不對，紛紛背離他們，更讓他們顯得裡外不是人。就像湯姆克魯斯，憑「七月四日誕生」、「征服情海」拿下戲劇類和音樂喜劇類影帝，再以「心靈角落」獲電影類最佳男配角，可説電影男演員能拿的獎都拿光了，如此備受青睞，一樣在抵制浪潮上選擇向好萊塢外籍記者協會開槍。

眼看Netflix、亞馬遜高層都表明抵制，湯姆克魯斯更公開切割，連年轉播頒獎典禮實況的NBC也表示，好萊塢外籍記者協會改革重整需要時間，明年的第79屆金球獎典禮，他們將不會轉播，希望2023年的80屆典禮能夠再次重回NBC。

好萊塢外籍記者協會被影視業者封殺至此，讓金球獎陷入空前危機，各方都在關注如何收場。

好萊塢 金球獎 湯姆克魯斯

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