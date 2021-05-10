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44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

記者陳慧貞／綜合報導
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博
言承旭為新片宣傳，長期健身保養，凍齡顏值看不出44歲。圖／摘自微博

男星言承旭當年因演出偶像劇「流星花園」中的「道明寺」爆紅，20年過去了，他凍齡帥氣外型，依舊是數萬千粉絲心目中永遠的男神，近日他出席宣傳活動，只見他身穿米色西裝搭配牛仔褲，無論是凍齡顏值、身材狀態、燦爛笑容，帥氣絲毫不減當年，讓網友看了都驚呆，直呼：「完全看不出已44歲了。」

言承旭日前為新片「有一點動心」宣傳，商場內中庭廣場、 3層樓欄杆邊，人潮擠爆場面熱鬧，人氣熱度可見一斑，現場言承旭大展親和力，除了回答與電影相關問題外，也與粉絲互動，當被問到「我在你左邊還是右邊？」言承旭還沒回答，粉絲即搶著說：「我在你心裡邊」瞬間被撩，隨即奉送一個笑容及摸頭殺給粉絲，引發全場沸騰。

去年底言承旭曾低調出席安以軒女兒「娃寶」的雙滿月派對，當時他一臉鬍渣，服裝、髮型十分休閒隨性，照片一曝光，令不少網友震驚，他還慘被吐嘈：「我看到一個油膩大叔…」、「怎麼有點不像..」。事實上，言承旭只要不工作，就會是滿臉鬍渣的頹廢樣，過去他也曾被拍私下和友人聚會的模樣，算是私下十分尋常的造型，而只要是在工作狀態，就會恢復帥氣妝容，未經修圖的照片、影片，也讓網友大讚「這麼多年依然還是帥」、「說44歲我都不敢相信」、「不老男神」。

言承旭人氣超旺。圖／摘自微博
言承旭人氣超旺。圖／摘自微博
言承旭為新片宣傳，凍齡顏值成焦點。圖／摘自微博
言承旭為新片宣傳，凍齡顏值成焦點。圖／摘自微博

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