陳沂、鄭家純深夜直播對決 性騷仙人跳話題1.5萬人觀戰

鄭家純(左)與陳沂。 圖／擷自臉書

鄭家純 （雞排妹）之前找因為性騷 案找來的律師王啓任，被爆出涉嫌勾結仙人跳集團，遭到陳沂發文狂酸還Tag她，於是鄭家純就狂call陳沂要當面對質，不過陳沂都未接電話，過了2天，9日凌晨兩人在臉書 上開直播正面對決，立刻吸引1.5萬網友上線觀戰，引發熱議。

陳沂與鄭家純深夜兩人首次透過臉書直播正面對談，一開始質疑鄭家純律師勾結仙人跳集團，再一路辯論翁立友性騷擾事件，陳沂質疑鄭家純指控人家性騷擾，卻提不出證據，而鄭家純則表示，很多受到性騷、性侵的人都是很難提出證據的。

之後更是陳沂更是秀出鄭家純半夜利用LINE狂call她的畫面，直呼太恐怖，甚至還念出鄭家純手機號碼，遭鄭家純提醒這樣是公布他人個資，如果她再這樣做，鄭家純也公布要陳沂的電話，陳沂則大呼「這是情緒勒索」，另外更對於陳沂一直稱她是「黑菊」，還指她全裸寫真照片有露出「菊花」，鄭家純則澄清那是照片的陰影，那是地方是尾椎。

陳沂與鄭家純直播對質長達2個多小時，不過雙方都一直未正面回應相關問題，各說各話，話題也一直不斷重覆，最後直播結束後，陳沂再發文表示「謝謝尾椎陰影黑黑大大鄭家純的聯播，我們的對話不會有結論，因為本來就是平行線。」，還再次強調「有多少證據說多少話，盡可能不要讓無辜的被冤枉，被性騷擾的、被仙人跳的都是，無關乎哪邊比例多少。」，更批評「我們在講這個，妳扯別的，沒有交集怎麼對話呢？針對問題回答問題很難嗎？很難！對於只是想要聲東擊西瞎扯的人來說很難。」

另一方面鄭家純在與陳沂連線直播前在臉書發文透露，「陳沂tag我看她的直播，回到家後跟室友一起看了幾段」，結果被罵「鄭家純妳不要再害她病情惡化。」疑似指陳沂有精神方面問題，結果陳沂在直播上指控鄭家純是在污名化精神病患者。

影片來源：YouTube