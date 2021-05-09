我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

陳沂、鄭家純深夜直播對決 性騷仙人跳話題1.5萬人觀戰

噓！星聞 綜合報導
鄭家純(左)與陳沂。 圖／擷自臉書
鄭家純(左)與陳沂。 圖／擷自臉書

鄭家純（雞排妹）之前找因為性騷案找來的律師王啓任，被爆出涉嫌勾結仙人跳集團，遭到陳沂發文狂酸還Tag她，於是鄭家純就狂call陳沂要當面對質，不過陳沂都未接電話，過了2天，9日凌晨兩人在臉書上開直播正面對決，立刻吸引1.5萬網友上線觀戰，引發熱議。

陳沂與鄭家純深夜兩人首次透過臉書直播正面對談，一開始質疑鄭家純律師勾結仙人跳集團，再一路辯論翁立友性騷擾事件，陳沂質疑鄭家純指控人家性騷擾，卻提不出證據，而鄭家純則表示，很多受到性騷、性侵的人都是很難提出證據的。

之後更是陳沂更是秀出鄭家純半夜利用LINE狂call她的畫面，直呼太恐怖，甚至還念出鄭家純手機號碼，遭鄭家純提醒這樣是公布他人個資，如果她再這樣做，鄭家純也公布要陳沂的電話，陳沂則大呼「這是情緒勒索」，另外更對於陳沂一直稱她是「黑菊」，還指她全裸寫真照片有露出「菊花」，鄭家純則澄清那是照片的陰影，那是地方是尾椎。

陳沂與鄭家純直播對質長達2個多小時，不過雙方都一直未正面回應相關問題，各說各話，話題也一直不斷重覆，最後直播結束後，陳沂再發文表示「謝謝尾椎陰影黑黑大大鄭家純的聯播，我們的對話不會有結論，因為本來就是平行線。」，還再次強調「有多少證據說多少話，盡可能不要讓無辜的被冤枉，被性騷擾的、被仙人跳的都是，無關乎哪邊比例多少。」，更批評「我們在講這個，妳扯別的，沒有交集怎麼對話呢？針對問題回答問題很難嗎？很難！對於只是想要聲東擊西瞎扯的人來說很難。」

另一方面鄭家純在與陳沂連線直播前在臉書發文透露，「陳沂tag我看她的直播，回到家後跟室友一起看了幾段」，結果被罵「鄭家純妳不要再害她病情惡化。」疑似指陳沂有精神方面問題，結果陳沂在直播上指控鄭家純是在污名化精神病患者。

影片來源：YouTube

鄭家純 性騷 臉書

上一則

第一美胸女星遭前男友家暴 曝心聲：比起痛更多是震驚

下一則

深情擁吻賈靜雯放閃 修杰楷：謝謝我們家最美媽咪

延伸閱讀

「我老公在那兒」女子貼文吹捧 警循線逮捕國會暴動者

「我老公在那兒」女子貼文吹捧 警循線逮捕國會暴動者

雞排妹御用律師 涉賣淫集團「仙人跳」坑40嫖客

雞排妹御用律師 涉賣淫集團「仙人跳」坑40嫖客

台灣文化節 周六線上直播推介台灣

台灣文化節 周六線上直播推介台灣
薛家燕如廁玩手機誤開直播 險流出私密影片

薛家燕如廁玩手機誤開直播 險流出私密影片

熱門新聞

楊坤商演遇大尷尬。（取材自微博）

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

2021-05-07 02:28
吉娜愛麗絲一家三代七口人齊聚一堂。（取材自微博）

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

2021-05-08 14:45
林志玲、AKIRA甘於平凡婚姻生活，在家看電影、聊天牽著彼此的手，幸福恩愛。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

林志玲AKIRA婚2年甜爆 私下小動作洩夫妻真實面

2021-05-04 10:17
黃秋生將再度用美食與台灣觀眾見面。圖／摘自臉書

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

2021-05-02 12:47
劉德華被曝將上選秀節目。（取材自微博）

劉德華傳當「哥哥」 湖南選秀節目陣容堪比春晚

2021-05-07 02:29
伊能靜參加音樂節活動，遭曝光「零修圖」照與先前每照落差大，引起熱議。（取材自微博）

伊能靜零修圖照曝光 網驚：發福了

2021-05-06 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣