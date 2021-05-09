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第一美胸女星遭前男友家暴 曝心聲：比起痛更多是震驚

記者黃保慧／即時報導
中國女星徐冬冬身材姣好，有「第一美胸」封號。圖／摘自微博
中國女星徐冬冬身材姣好，有「第一美胸」封號。圖／摘自微博

31歲中國女星徐冬冬擁有35E完美性感身材，還因此而有「第一美胸」封號，她的戀情也一直是外界關注焦點，但近日她上中國綜藝節目「聽姐說」，卻自揭過去曾遭某任男友家暴，坎坷歷程引發網友熱議。

徐冬冬早期拍過性感寫真，也曾是香港導演王晶力捧的「晶女郎」之一，但比起演藝事業，外界更關心她的戀情發展，曾與大15歲星二代尹子維因拍戲擦出火花相戀，但戀情僅維持1年多便分手，之後還傳尹子維送別墅求復合，徐冬冬則在微博也發文表示：「送了，沒有收。他是好人，沒復合。」等於證實確有此事。

徐冬冬敢愛敢說，日前上「聽姐說」節目，大方分享感情歷程，提起過去的某一段戀情，「我們分手了，不是因為他找我借錢買房，而是因為他動手打了我，比起疼痛，那天我更多的是震驚。」直言在這段感情中，自己被當成「在外是面子，在家裡是傭人，唯獨不是一個跟他一樣獨立的人」。

她也提到在過去感情中，遇過會動手的對象就有兩次，也碰過將自己捧在手上的人，「我想說的是遇到暴力我們一定要說不，無論男生或是女生，我們一定要勇敢地離開對方，最後我想說我還是相信愛情的。」

中國女星徐冬冬身材姣好，有「第一美胸」封號。圖／摘自微博
中國女星徐冬冬身材姣好，有「第一美胸」封號。圖／摘自微博
中國女星徐冬冬身材姣好，有「第一美胸」封號。圖／摘自微博
中國女星徐冬冬身材姣好，有「第一美胸」封號。圖／摘自微博
徐冬冬上節目自揭曾遭男友家暴。圖／摘自微博
徐冬冬上節目自揭曾遭男友家暴。圖／摘自微博

中國 家暴 導演

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